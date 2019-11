Meche Pesantes, una virreina de la ciudad, la nueva chica En Corto

La ex virreina de Guayaquil, María Mercedes Pesantes, es la nueva chica En Corto. Ella ocupará el lugar de Gaby Díaz (quien ahora es la presentadora de En Contacto, Ecuavisa) en el segmento de Teleamazonas.

Así lo indicó la ejecutiva de esa empresa, María del Carmen Arellano, quien considera que es “una joven versátil, guapa y además refrescará la pantalla”.

En 2017, Meche (como la llaman) fue virreina y Sonia Luna, la soberana de la urbe. Las cosas de la vida, en esta ocasión le ganó a su compañera, quien también hizo el casting para ser la conductora del espacio.

▶Leer: Gabriela y Gaby, cambio de mando en el programa En Contacto

Luego de la salida de Gaby Díaz, los directivos del lindo canal iniciaron de inmediato la búsqueda. Entre las aspirantes estaban Jocelyn Mieles, Kristel Chuchuca, Andrea Suzuki, Francesca Cipriani, Iskra Landucci, Sonia Luna y María Mercedes. Las tres últimas quedaron finalistas.

La exchica En Corto, Gaby Díaz comentó que la seleccionada debe “imponer su estilo, su marca. Me parece una chica bella, me encanta su facha, pinta y tiene ganas. Me hace recordar cuando yo me inicié en el programa. Sé que los directivos de Teleamazonas le darán todo su apoyo para que construya su imagen”.