Mayensi: “Aunque no parezca, me gusta la formalidad”

Frontal, sin complicaciones, pero también muy sensible, es así como se presenta la cantante Mayensi, quien ahora es jurado del programa Prueba de amor, de Ecuavisa.

Allí su veredicto es crucial para que las parejas, que exponen sus problemas, continúen en el concurso. Ella cree que su experiencia amatoria es bastante diferente al del resto de sus compañeros, por eso puede ver más allá del amor rosa y convencional.

En este encuentro con EXPRESIONES, habló de su visión de las relaciones modernas, de su perspectiva del feminismo y de su papel de madre. Está segura que en Ecuador, quien lleva el papel de líder en el hogar son las mujeres, no el hombre como tradicionalmente se cree.

“Son ellas las que tienen las riendas, pero por eso mismo son las que menos comienzan a cuidarse y luego el hombre busca afuera lo que no encuentra en casa”, aseguró.

Por frases como esta, ella hace hincapié que en redes sociales le dan “palo”. “Tengo callos de todo lo que me dicen en Instagram. La gente en Ecuador no respeta el talento y es muy ofensiva”.

Con 18 años en el mundo artístico está viviendo feliz su nueva etapa, una más segura y menos arriesgada que en sus inicios. “La mejor aventura que uno puede vivir es el arte. Porque estás bien, otro mal. Un día tienes plata, al otro no. A veces tienes shows, luego te caen muchos”.

Pero la chica del cabello rosa también dejó ver su lado más frágil: el maternal. “Ya no me aventuro mucho porque ahora respondo por cuatro responsabilidades que me dicen mamá y ellas son mi prioridad en todo”.

Mayensi no se considera cómoda y por eso cree que su vida ha tenido muchos altibajos. Del amor por ahora se siente distante, pero dice que ha amado mucho pero que también ha sufrido.

Su primer amor fue a los 24 años, por el que lo dejó todo y fue a vivir a Colombia; sin embargo, ha tenido muchas más experiencias que han marcado su carácter, como la infidelidad. “Yo creo que las mujeres somos las más infieles, porque no solo está la infidelidad por lo sexual, está también en la mente”, expresó.

La presentadora de TV aseguró que en el cortejo le gusta la formalidad y que por ahora le gustaría ser conquistada poco a poco.