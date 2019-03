Soltar. Escapar. Huir. Regresar. Verbos que por separado quizá no tengan un significado tan potente como cuando se escucha el debut como solista de Mauro Samaniego.

El músico, integrante de Da Pawn y Tripulación de Osos, está apostando por contar su historia más íntima en un proyecto del cual aseguró no lo separará de las bandas de rock más populares del país en los últimos años.

Hace casi una década empezó con el proyecto de Da Pawn, con el que la principal razón era la composición. ¿Cuál es la diferencia como solista?

Es la cuestión de hacer un concepto más personal. De alguna manera siempre vieron a Da Pawn como un proyecto mío, pero en realidad nunca lo vi así. La banda nació en un momento cuando yo me estaba descubriendo como compositor de canciones y siempre estuvo muy delineado cómo sería la música y lo que se decía.

¿Y el estilo de las bandas también marca su nueva propuesta?

No, porque todo tiene su concepto individual. Da Pawn es un rock progresivo, muy inspirado en el folk y Tripulación de Osos sonoramente es más mi esencia, mucho más rockera.

¿Y con el tema Maratón qué concepto es el planteado?

Aquí es todo lo contrario, me alejo un poco de esto y me permito escribir de lo que yo soy, encontrar un sonido que no sea determinado, que no suene a tal género y liberarme y poder contar con muchas más herramientas. Es también un método de aprendizaje.

¿En el videoclip de Maratón escapa o busca algo?

Es una analogía del sistema con el que nos educan para encontrar la felicidad, la cual no es tangible y no se puede explicar. Al igual que el éxito. Muchas veces nos perdemos de una realización individual. Maratón es cuando no tienes esa meta clara y solo corres sin saber. Es una propuesta de volverse más consciente y encontrar el mismo camino.