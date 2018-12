Mauricio Mejía: “Le haría un ABC al pelo de Shakira”

El actor, estilista y youtuber mexicano, Mauricio Mejía, se tomaría un tequila con Niurka Marcos, tiene fijación con las orejas de la gente y rechazó un papel en Betty en New York. Se confesó con EXPRESIONES en la reciente edición de Tengo que decirlo.

1. “Si pudiera llevar la vida de alguien a la pantalla, sería la de Manuel López Obrador. Él esperó 18 años para llegar a ser presidente de México”.

2. “Que hoy me dedique más a ser estilista que actor no es de sorprenderse, porque desde chiquito me encantaba el arte y al mismo tiempo tenía fijación con el pelo largo de las mujeres”.

3. “De niño ensayaba a ser peluquero con las muñecas Barbie de mi hermana, y ella me acolitaba haciéndole creer a mis padres que eran para ella, yo le daba mis carritos (risas)”.

4. “A Shakira le haría un ABC urgente en el pelo, lo mismo a Britney Spears”.

5. “No me he alejado del todo de la actuación. Siempre estoy abierto, pero el último proyecto que me ofrecieron fue el de un personaje en Betty en New York y no acepté por el bajo presupuesto, me iban a pagar poco”.

6. “Me encantaría actuar con Thalía y revivir a sus tres Marías pero en parodia”.

7. “De las novelas que hice, me quedo con Los exitosos Pérez (2009). Fue la que me catapultó pero siento que no di lo mejor de mí como actor porque mi personaje era gay como yo en la vida real y como no quería que la gente se diera cuenta, me frenaba. Hoy la historia sería distinta”.

8. “Nunca tuve malos compañeros de trabajo, creo que hasta de los que no tenía mucha empatía aprendí algo, simplemente los observaba para no hacer lo mismo”.

9. “Me terminaría una botella de tequila con Niurka Marcos y bailando reguetón”.

10. “Las personas deben aceptarse tal como son, cuando lo hacen disfrutan la vida a plenitud y todo fluye. Muchas veces, los bloqueos mentales están en uno”.

11. “De todo lo que se ha dicho de mí me ha servido para crecer. Siempre hay que escuchar”.

12. “Tengo fijación con las orejas de las personas. Es algo que debo controlar porque puedo conversar con alguien que no conozco y tocárselas sin ninguna mala intención”.

13. “Soy imprudente. A una tía que no veía hace tiempo la felicité por estar embarazada cuando en realidad estaba con sobrepeso. En otra ocasión le sugerí a una profesora que necesitaba un hidratante y ella me indicó que estaba con cáncer a la piel”.

14. “A excepción de las víboras, a nada más le tengo miedo”.

15. “Hay mucho de sal y pimienta en mi vida, y cuando no hay yo se las pongo. Como buen mexicano van todos los condimentos y picante, además de mucho drama”.

16. “Si fuese un plato sería un pozole, así de rico y con muchas proteínas”.

17. “Creo mucho en el destino. Si bien es cierto en gran medida tú lo trabajas, hay cosas que ya están escritas y las tienes que vivir sí o sí”.

18. “Estoy convencido del karma, por eso hay que pensar bien antes de hacer algo contra alguien. Para bien o para mal todas tus acciones tendrán una respuesta”.

TAMBIÉN DEBES SABER QUE...

*Le gusta esquiar y también es amante de la pesca, y de lunes a sábado acude al gimnasio. Corre tres veces a la semana.

*Come cinco claras de huevo al día, pollo a la plancha, pescado, arroz y ensaladas.

*Estudió tres años en el CEA de Televisa, y en 2008 inició su carrera en la telenovela Cuidado con el ángel.

*Cuando estaba en la secundaria, firmaba los cuadernos de sus compañeros y les decía que iba a salir en la televisión.

*En el año 2015 reconoció públicamente su homosexualidad.

*Actualmente mantiene una relación con Enrique Guzmán, un reconocido y exclusivo estilista de famosos.

*Su cuenta en Instagram cuenta con 257.000 seguidores mientras que en YouTube sypera los 320 mil suscriptores.

CONÓCELO

*Nació hace 36 años en México.​

*Es un actor, presentador y youtuber que actuó en varios dramatizados como Mar de amor, Los exitosos Pérez, Cosita linda y Cuidado con el ángel. También condujo el espacio Sal y pimienta.

*Vive en Miami (EE. UU.) y trabaja como estilista.