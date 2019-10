Mauricio Ceballos pensó que no contaba la historia

En 2020 cumplirá 11 años en TC. El reportero de El Noticiero Mauricio Ceballos (46) se inició en el trajín periodístico en 1993. Durante los recientes incidentes en el país (que son de conocimiento público) fue agredido por un grupo de manifestantes. Por primera vez sintió que en esta ocasión no iba a contar el cuento.

¿Cómo se dio esta mala experiencia?

El lunes 7 de octubre fuimos a Santa Lucía. Ya en el lugar pasamos el cerco policial y vimos a un grupo de personas. Algunas nos insultaron, pero no nos llamó la atención porque nunca falta alguien así. Le di la mano a uno de ellos y le pregunté cuál era el dirigente. Me contestó de mala manera y este alborotó a los demás. Me di cuenta de que tenían machetes, entonces me viré, empecé a caminar, me empujaron, pegaron e insultaron. Al camarógrafo Iván Aroca le dieron dos palazos y le dijeron que le iban a robar la cámara.

¿Sintió que su vida corría peligro?

Así es, especialmente cuando vi a esos hombres con machete. Pensé que esta vez no contaba la historia. Recuerdo que en una ocasión acudí a un velorio en Milagro y nos cayeron a bala porque no querían a la prensa. Gente que tenía sus líos con la ley. En las manifestaciones de ahora, en lo primero que pensé fue en mi familia y en el hijo que viene en camino.

¿Considera que son gajes del oficio?

Generalmente no se está preparado para algo así. Si reaccionaba mal pudo haber sido peor. Lo curioso es que yo no difundí el video por las redes sociales, ellos lo grabaron y lo subieron. Una amiga me llamó a preguntarme cómo estaba. Me había visto en las redes. Ahí me enteré que circulaba ese material.

¿Cuál fue la lección aprendida?

Aprendí lo importante que es mantenerse sereno y manejarse con sensatez. Hace años me robaron un carro. Antes decía que me iba a defender, sin embargo, cuando ocurrió y me pusieron una pistola en la cabeza, dejé que se lo llevaran. No me iba a arriesgar por algo material.

Algunos le dieron palo en las redes...

Nunca faltan los comentarios negativos en redes. Mis hijos se molestaron y contestaron a esa gente desatinada. Corregí aquello porque no es lo indicado. Tengo tres hijos, Danna, Matías y Nicolás, y pronto llegará el cuarto, Samuel. Mi esposa, Rosita, quien también es comunicadora, manifestó que era una lástima que no se comprenda el trabajo que nosotros hacemos a diario. En una ocasión Diego Arcos me aconsejó que evite las peleas en las redes, que es algo perjudicial.

Llegará un cuarto hijo cuando se acerca a los 50 años...

Estoy listo y considero que es un buen momento. Los tres niños son de un compromiso anterior. Por segunda ocasión me casé y ahora esperamos a Samuel. Rosita tiene 27 semanas de embarazo. Habíamos planificado un viaje al extranjero hace tres meses y, luego de lo ocurrido, nos fuimos. Decidimos no modificar la fecha.

¿Cómo se dio la relación con su esposa?

Con mi esposa, Rosita (33) nos conocimos en TC. Nos llevamos muy bien. El 10 de noviembre cumpliremos un año de casados. Ella trabajó en producción, luego fue la periodista encargada de la ayuda social. Cuando éramos amigos le dije que nunca iba a contraer matrimonio de nuevo.

¿Por qué?

Estaba reacio al matrimonio. Decía que no era para mí. Pero volví a intentarlo. Antes estuve casado 18 años, considero que no fui un buen papá. Pero he aprendido a serlo. Trato de mantener una buena relación con ellos. Vivo con Matías (13). Los chicos se llevan muy bien con mi esposa.