Las mascotas más extrañas de los famosos

Algunas excentricidades de los famosos de Hollywood no tienen límites. Además de gastar miles de dólares en sus propios aviones, yates y mansiones; algunos invierten su dinero en obtener los permisos y tener todos los cuidados especiales que involucra tener varios animales no domésticos como mascotas. Aquí algunos de los más curiosos:

Durante las primeras temporadas de su reality show Keeping Up With The Kardashians, estas hermanas mostraron en varias ocasiones que tuvieron como miembro de su familia a un chimpancé. Hace varios años el ex novio de Belinda, Giovanni Medina, le dio como regalo un pequeño mono y Justin Bieber también tuvo un capuchino de mascota. Sin embargo, Bieber tuvo un problema legal por su mono en Alemania al ser acusado por maltrato animal al dejar abandonado y por eso, pagó $ 1,500 de multa.

Tigres