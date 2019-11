Marissa Mur, la de los amores positivos

Ella solo quiere transmitir sus Amores, y así tituló a este segundo álbum. La palabra es en plural porque no engloba solo al de pareja, que suele ser el común denominador, sino que ella le habla a todas sus formas, estados y razones, incluso al amor patrio. Y por ahí comienza a darse este subidón de popularidad . La cantautora, originaria de Hermosillo, Sonora, dio a conocer en 2017 una canción que no sabe con certeza qué la motivó, pero que le nació del alma: Darlo todo.

Ella le canta a su país y le promete que lo cuidará. Esta canción casi no fue grabada, pero contra todo pronóstico la publicó el 15 de septiembre de 2017, fecha en que se recuerda la independencia mexicana . Lastimosamente el 19 del mismo mes ocurrió el último gran terremoto de ese país, y la canción se volvió viral por su mensaje positivo. “Era un trago agridulce. La canción recobró mucha importancia, la compartían en chats o la publicaban en grupos de ayuda. Sentía que no podía celebrar que le vaya bien por la situación que pasábamos. Yo la considero un himno”, comentó.

LO NUEVO

Marissa ya está grabando su tercer disco. Aunque es independiente y admite que el presupuesto para su proyecto aún no es del todo cómodo para concretar todas sus ideas, ahora trabaja su nuevo material en las salas de grabación de Sony Music. La alegría total será el sentimiento que predomine. Ella quiere poner a bailar a las personas y quiere dejar sorprendidos a quienes la siguen. El nuevo sencillo pronto verá la luz, recalcó. Su alegría también se debe a que está totalmente enamorada.

EN SUS PALABRAS

La palabra ‘política’ se me hace un lugar difícil. La evito. He rechazado que mi música sea parte de...”. No le cambiaría nada a mi vida. Estoy en el punto exacto donde me encontré”. De repente lastimamos sin querer. Ese sería mi pecado”. Yo creo que al músico lo hace el escenario”. Estoy en el momento más positivo de mi vida y espero que lo que escribo genere algún cambio”.