Qué suerte correrá Marián en la TV

Cuando un espacio se va del aire, lo primero que nos preguntamos es: qué pasará con los presentadores y el resto del equipo humano Intrusos, de RTS, se mantendrá hasta el 16 de este mes. En el canal dicen que se está “analizando lo que ocurrirá con los talentos (Marián Sabaté, Oswaldo Segura, Connie Garcés y La Gringa). Tal vez se sumen a los cambios en programación que se darán, pero es algo que no se puede confirmar por ahora”. Aunque por los vientos que soplan no habrá reubicación.

La más mediática del grupo es la rubia presentadora. Dejó Teleamazonas para volver a RTS. Ella se considera multifacética, porque no vive solo de la TV. Anima eventos y muchos famosillos han encontrado en las redes sociales un nicho para ganar su dinero, además ha hecho microteatro y en Internet ha peleado su espacio.

Mientras tanto su esposo, Kikín Mero, se encuentra en Estados Unidos. Según Marián está solucionando problemas legales con unos papeles, además lo llamaron de su anterior trabajo. “Aprovechó para hacer dos en uno. En esa empresa laboró 15 años. Le están pidiendo que se quede, pero no me veo viviendo en Estados Unidos, tampoco él, porque es una existencia muy dura y fría. A las dos semanas me quiero regresar. Se quedará unos meses nada más. Le haré la visita conyugal”, comenta entre risas y añade que por su hijo Alejandro, “no puedo dejarlo todo. Ahora no salgo tanto, me cuido porque mi esposo no está aquí, además estamos de duelo, ya que mi suegro (Wilmer Mero) falleció en julio. Por ese motivo, Kikín retornó por unos días”.

Ahora Marián disfruta de la compañía de su hija Bárbara, quien regresó de España. Ella es actriz, hizo un trabajo para Netflix. “Tal vez se vuelva a ir a fines de año o inicios del 2020”.