María Fernanda Pérez no teme ser madre soltera

María Fernanda Pérez ha vivido muchas emociones en corto tiempo. Primero, saber que dentro suyo crece un nuevo ser. Tiene casi tres meses de embarazo y ha preferido no revelar el nombre del padre. Además presentó su canción Te lo regalo, en género urbano. La actriz y cantante, cuyo nombre artístico es Nanda, ha reído, llorado... Muchos sentimientos encontrados. Durante el lanzamiento vistió un conjunto sexy, con pronunciado escote, pero se la vio más tapada que otras veces.

“Te lo regalo es la canción perfecta. Parte de la letra dice: ‘ese hombre no da la talla, lo que no sirve que se vaya’. Cuando un hombre es malo, lo regalamos a otra mujer, que le vaya bien. No hay que echarse a morir. En algún momento ella lo sacará de su vida también. Es un tema para las mujeres, para que lo cantemos”, cuenta entre risas.

Se grabó un vídeo en Guayaquil y los actores fueron Mayra Jaime, Tito Gómez y Joselyn Encalada. Lo escribió el colombiano Mantial, con quien interpretó Queman tus besos, un tema presentado a inicios de año. Ahora Te lo regalo lo canta en solitario.

¿Usted ha ‘botado a un hombre’ como lo expresa la letra de su canción? ¿Es una indirecta para alguien?

(Risas) Creo que todas hemos vivido esa experiencia. Cuando veo que algo no es para mí, lo regalo, y si puedo lo mando con un pompón.

En lo personal, su vida ha dado un vuelco al conocer que será madre. ¿Le agarraron muy fuertes los achaques?

Desde que supe que estaba embarazada, lo más importante del mundo ha sido mi bebé. Aunque sinceramente el muchachito me está matando, tengo demasiados achaques. Siento que viene en camino un niño. Aún no se deja ver. Vomito más que el exorcista. Me da asco el atún, el pollo, y yo era amante del pollo. En la próxima ecografía sabré el sexo.

¿Prefiere una niña o un varón?

Cuando recién me enteré, quería una niñita, pero ahora prefiero un varoncito. Si es niña me declaro loca porque cuando crezca querré que sea reina de todo como yo. Desde que estaba en el jardín así fue, tengo más de 30 cintas de reinados, princesita de Navidad, Señorita Deporte... Será guapa como la mamá (suelta una carcajada).

Quizá se inclina por un varón porque nuestra sociedad critica con mucha facilidad a una mujer. Eso usted lo ha vivido en carne propia.

Las niñas necesitan más atención. No importa si es varón o mujer, será la luz de mis ojos, el motor de mi vida. Siempre he sido trabajadora, ahora trabajaré más. Hay que mantener al muchachito.

Muchas mujeres optan por ponerle a su bebé el nombre del papá.

No es mi caso, no tiene nada que ver. He considerado un nombre, aunque no es seguro, por ello no lo digo. Pero no quiero nada raro, o gringo, somos ecuatorianos. Es un nombre bíblico.

¿No le importa ser madre soltera?

Estoy orgullosa. Me siento bendecida. Es bueno no tener un estorbo al lado (risas). He trabajado desde los 17 años, siempre he sido independiente.

La reina de Guayaquil, Karime Borja, está embarazada y continuará en sus funciones. ¿Qué opina al respecto?

Para una mujer, un hijo es el regalo más grande que Dios le puede dar. Si se queda o se va, es lo de menos.

Volviendo a lo profesional, ¿en lo actoral continuará?

Me verán en Tres familias (Ecuavisa). Aún estamos grabando. Interpreto a Mariana, un personaje que algo tiene que ver con la familia de Genaro en el pasado.