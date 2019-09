El look de: María Cecilia Moscoso, simple y femenina

Cuenca es su ciudad base, pero siempre está recorriendo el mundo, maravillándose de sus rincones y encontrando inspiración en ellos. María Cecilia Moscoso de Peña es una apasionada creativa, amorosa madre pero también gran empresaria. Los múltiples papeles de su vida tienen que conjugarse a la perfección y el estilo siempre está presente. A sus 47 años no hay nada que la apasione más que buscar la simpleza y la belleza en las cosas. Dedicada al marketing desde hace casi dos décadas, ha hecho que su mundo sea muy visual y lo deja plasmado en cada uno de su trabajos, entre ellos, la revista de arquitectura y diseño InHaus o su Instagram. En esta entrevista la rubia empresaria nos dio la oportunidad de conocer su clóset y nos habló de su estilo que, ante todo, es muy femenino. También aseguró que ella no sigue tendencias, solo se deja llevar por su instinto: el buen gusto.

Sobriedad ante todo - Hablar de moda y buen gusto se le da de maravilla. Fluye su discurso porque lo que viste solo demuestra lo que ella es. “Mi estilo es auténtico. Nunca trato de copiar. Si algo no va conmigo no lo uso”, dijo muy segura. En esta ocasión ella nos abrió su casa y pudimos conocer sus rincones más privados. “Lo que vistes es la unión de situaciones, de recuerdos y de experiencias. Mi estilo es un poco arquitectónico. La decoración de mi casa es muy simple. Me agobia si está muy cargada”. Por eso Japón es el lugar que más la ha marcado, en los pocos detalles está la elegancia para ella.

Ella y las redes sociales - Su perfil de Instagram muestra su vida al natural. Con más de 23 mil seguidores, su cuenta es un referente de estilo. Varias marcas trabajan con ella, ya que ha logrado que sus seguidores se identifiquen con las fotografías que muestra. “Todo esto de las redes fue súper espontáneo. Nunca pensé en tener un blog, ni tampoco me asesoré con nadie para ser una influencer. Fue natural, casi siempre posteo cuando estoy de buen ánimo, cuando tengo algo que decir o cuando encuentro una frase linda que quiero compartir. No creé esto con un objetivo pero ha ido creciendo y ahora me contrató una marca conocida de Suiza, que hicieron un estudio en países y querían descubrir estas ‘influencers’ de verdad, naturales”, explicó María Cecilia, mientras acotaba que esta palabra inglesa tiene otro significado para ella. “Todos influimos en las personas, yo soy solo una persona de mi medio, pero Instagram es una red muy visual y creo que por eso llama mucho la atención”. ¿En qué la usa? Pues ella no ve moda en redes sociales, para eso prefiere recorrer el mundo. En Instagram prefiere hacer contactos, ver y planear su siguiente destino turístico o compartir los lindos momentos familiares.

“Me gustan los detalles que tienen texturas y tejidos ecuatorianos. Las polleras con blusas blancas se ven espectaculares”. “Solo si estoy en verano uso estampados. No son mis preferidos. No sé si sea supersticiosa pero el blanco me da buena energía. El verde lo uso cuando voy a un proyecto y quiero que me vaya bien”. “Me gustan los colores pero los uso poco. En mi clóset predomina el negro y el blanco por su sobriedad. Nunca usaría una tendencia andrógina”.