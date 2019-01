Manuel Carrillo: “Quiero volver a Ecuador con mi hermano Fernando”

A Manuel Carrillo, muchos lo tendrán presente en su memoria por haber formado parte de clásicas telenovelas venezolanas, como Abigaíl (1988), Pasionaria (1990), La mujer prohibida (1991) y Cara bonita (1994). Su hermano, Fernando Carrillo, fue el galán de la época y lo acompañó en varias producciones.

Para quienes se preguntan qué fue de su vida, en diálogo exclusivo con EXPRESIONES, el inolvidable ‘Cheíto’ comentó vía telefónica que su tiempo transcurre entre Venezuela y Estados Unidos. De hecho, al momento de este diálogo estaba en Caracas por unos trámites concernientes a su esposa (Carmen Pérez).

“Soy agente de bienes raíces y no solo en Miami. Pese a lo que enfrenta mi país, también es una oportunidad para la compra y venta de inmuebles”, menciona Manuel.

Lo último que hizo en televisión fue Grachi, serie de Nickelodeon en la que dio vida a Ricardo Esquivel (2011-2013), el papá de una de las ‘brujitas’. Comenta que su fase actoral en Sudamérica culminó con Cara bonita, en Argentina y posteriormente viajó a Italia como protagonista de fotonovelas.

“Me alejé de la actuación y antes de dedicarme a los bienes inmobiliarios en el sur de Florida, manejé la carrera de mi hermano Fernando por siete años”. Recuerda a Ecuador por el cariño de su gente que pudo palpar cuando en 1990 estuvo como invitado al Torneo de Celebridades Pancho Segura.

“Yo encantado de volver a Guayaquil, Fernando estuvo allá el año pasado y me contó lo bien que lo trataron. Lamento lo ocurrido en Ibarra con la mujer que fue víctima de ese criminal abusador, pero hay que estar consciente que así no somos los venezolanos. Por él no se puede juzgar a todos los migrantes”.

Pese a su actividad actual, confiesa que nunca renunciará a la actuación. “Eso siempre te acompaña. Con mi hermano, existe el proyecto de hacer algo juntos en las tablas, pero él ahorita está en México. Es algo que está pendiente que llevaremos por diversos países porque funcionamos como dupla”.

De sus colegas y compatriotas de la vieja guardia indica que mantiene la amistad con Víctor Cámara. Con su excuñada Catherine Fullop, quien interpretó a su mamá en Abigaíl, tampoco ha perdido el contacto.

“Con ella comentamos de cómo esa novela la siguen transmitiendo. Hace poco terminó en Ecuador y ya empezó a ser reprisada en Panamá, es increíble”. Manuel asegura vivir una época feliz en todo sentido.

“Tengo dos hijos, Sasha Andrei (16) y Manuel Fernando (29), y estoy con mi esposa y nos va muy bien, no puedo quejarme”.