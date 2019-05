¿Por qué Maluma cerró su cuenta de Instagram?

Una publicación compartida por Black Jaguar-White Tiger (@blackjaguarwhitetiger) el 24 de May de 2019 a las 7:10 PDT

El cantante, sorprendido por la respuesta negativa del vídeo, ha explicado que el animal no era suyo y que había sido rescatado por una fundación en México, y ha acabado llamando “estúpidos” e “ignorantes” a sus detractores.

“Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida que cree que es mi mascota. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado?”, ha aclarado en un vídeo compartido en sus stories de Instagram, el formato que desaparece a las 24 horas de su publicación.

“Yo siempre voy a ser animalista, no voy a apoyar el tráfico de animales, ¿cómo pueden pensar que yo voy a tener un león como mascota? [...] Dejen de estar alegando. No hablen tantas estupideces si no saben, ignorantes”, ha concluido.

Sin embargo, Maluma, acostumbrado a ser el centro de las críticas por la letra machista de sus canciones, unas horas después de la publicación de este último vídeo, ha decidido cortar por lo sano y abandonar la red social, donde tenía más de 7.000 publicaciones.