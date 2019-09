Maggie Flores vuelve a los escenarios, recargada

Después de casi 15 años, Maggie Flores (44) vuelve a la música. La razón de este alejamiento fue su hijo Sergio Jr. Plaza (13), fruto de la relación sentimental con su mánager y esposo Sergio Plaza, con quien ha compartido 20 años.

“Quise ser mamá a tiempo completo, y seguir cantando implicaba grabaciones, viajes, promociones... Mi hijo fue la prioridad, además a mi esposo le encanta la música como a mí, nos complementamos”, cuenta la hermana de Lila Flores e hija de Daniel Flores, ‘El Errante’.

¿En algún momento se arrepintió de la decisión tomada?

Nunca, porque mi hijo me necesitaba. Gracias a Dios es un chico sano. Ahora que ya creció pensé en volver. No quisimos tener más hijos porque había que considerar que Sergio, quien es 23 años mayor, tuvo dos compromisos anteriores en los cuales procreó 4 hijas que viven en el exterior. Sergio Jr. es su único varón. Así como los hijos traen momentos maravillosos, también hay responsabilidades.

Su regreso a los escenarios es por todo lo alto...

Retorno con canciones nuevas. Dejé un disco en bruto, en estudio. Así no te amará jamás fue un tema que lo grabé en balada y merengue. Tengo un mix de cumbias de Lisandro Meza, composiciones románticas, un pasillo y el inédito Tú mi hombre. De todo un poco. Comenzaré con la promoción. Ya vienen octubre y diciembre que son meses buenos y bailables. Yo canto de todo.

Usted lleva la música en los genes, así que tiene que haberla extrañado mucho...

La gente me preguntaba si me había retirado de la música, un artista nunca lo hace. Me molesta cuando me preguntan si sigo cantando, cantaré hasta el día que me muera. He tenido mis compromisos, pero lo he hecho de manera privada. Gracias a Dios he vivido de las rentas, no soy una artista que vive de su arte.

La hemos visto con Las Damas de Hierro...

Por ahí dijeron que Lila se había peleado con Las Damas de Hierro (Mayensi y Katty Elisa) y que por eso yo la reemplacé. Mi hermana estuvo de gira por Europa en agosto y existían compromisos que cumplir con Las Damas de Hierro, por ese motivo ocupé su lugar. Eso es todo, no hay líos ni pitos. Tengo mi nombre propio, mi público.

Ahora lo mediático predomina más que el talento...

Así me dice la gente cuando me ve en la calle. Muchas veces al talento no se lo toma en cuenta, sino al escándalo y al artista que arma más problemas. Eso no es lo mío. El país requiere de otro tipo de cantantes.