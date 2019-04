Luz Pinos todo se lo toma al natural

“Es que este camino te pone muchas vivencias. Cuando saqué mi álbum ( Mariposa Azul ) era una mujer mucho más inmadura. Tenía mucho miedo, no encontraba mi voz, y no sabía dónde iba a llegar con lo que estaba haciendo”, recuerda.

Lo nuevo

Quedar embarazada le permitió tomar una pausa en su carrera, un espacio para renovarse y acercarse a la inspiración. “A los siete meses dejé todo lo laboral para poder escribir mucho y cuidar de mi bebé”, explicó Luz, antes de contar lo que tiene planeado ahora.

Su nuevo álbum es el gran proyecto que tiene en mente, el cual en mayo sería el mes tentativo para el inicio de las grabaciones. Las canciones están listas pero su sonido no sabe qué rumbo tomará.

“Esta nueva etapa de Luz no sé por dónde va a ir. No sé a dónde me va a llevar, porque con mi equipo no sabemos el género al que vamos a lanzarnos”.

De las letras sí tiene más claro su definición: “Estoy más romántica. Es más de pareja. Mi esposo ha inspirado muchos de estos temas pero he escrito en lo general. Espero que las personas se sientan identificadas porque nunca he sido alguien que hable de amor y desamor, pero ¡qué le vamos a hacer! Es lo que me sale ahorita”.