Luis Fonsi: “Ahora tengo dónde llegar después de un concierto”

Luis Fonsi sabe de lo que habla: la música es toda la vida que conoce. El dueño de la canción con mayor éxito en la historia de la industria latina, la sufrió cuando llegó a los 11 años con su familia a Orlando.

El bullying, la depresión y el racismo lo mantuvieron aislado al principio, pero se enfrentó contra los ‘leones’ y salió ganando.

Cantar fue primero su refugio. Hoy, su vocación. En exclusiva, EXPRESIONES conversó vía telefónica con el puertorriqueño. Impresión inmediata: el tono de voz igual al que escucha usted en la radio.

La naturalidad y la honestidad se adueñaron de los 15 minutos que duró la conexión. Su nueva producción discográfica, Vida, “es una palabra poderosa”, y su madurez emocional personal y artística fueron los temas principales.

¿Rompió Luis Fonsi con la cadena de hits urbanos lanzando el sencillo Sola?

Sola es como un híbrido, es la unión de ritmos. Sí, definitivamente es mucho más tranquila y orgánica que los primeros cuatro temas que se lanzaron antes, que son más fiesteros, aunque yo diría que Imposible (con Ozuna) también tiene una melodía y letra muy romántica. Estoy de acuerdo contigo que Sola cambia un poco el ritmo y elegí lanzarla más que nada para decirle al público: ¡oye, este disco tiene muchas cosas diferentes!, música movida y alegre pero mi esencia, mi alma, mi DNA es romántico.

¿Ha cambiado el proceso creativo en cuanto a composición y sonidos de las baladas?

Yo creo que las baladas hoy en día son más orgánicas y minimalistas que las de 15 años atrás. Por ejemplo, si escuchas Sola tiene dos guitarras y un beat en comparación a Yo no me doy por vencido que hasta trompetas le escuchas. Ha evolucionado en el sentido de que cuando le quitas lo que haces es sumar, y eso se ve transformado en emoción y más honestidad.

¿Le gusta reflejar lo que ocurre en su vida personal en sus canciones?

Hay veces en que uno se siente más libre de contar algo muy personal y otras veces te vas por otra vía, pero no es regla. Cuando yo me siento a escribir casi siempre empiezo por la música, con alguna idea de un ritmo o secuencia de acordes y luego busco la historia. No hay plan, es lo que está ahí ese día.

¿Cómo se visualizaba musicalmente Luis Fonsi antes de Despacito?, ¿han cambiado esas ambiciones?

Nada cambia, Despacito es una canción más que sin duda marca un antes y un después, pero no modifica mi forma de ser.

¿Cómo se digiere el éxito ahora comparado a 20 años antes?

Ahora tengo un destino, tengo un lugar para llegar cuando se acaba el concierto, tengo un legado que dejar para mis hijos, tengo otro tipo de responsabilidad y madurez. Ahora sé lo difícil que ha sido el camino, ahora sé lo agrio y lo duro que han sido los momentos fuertes y uno los aprecia más. Cuando yo comencé era todo un sueño, en ese momento se trataba de querer triunfar, de que la gente me conozca, de querer cantar, de llevar mi música, y no estoy diciendo que no piense igual, todavía quiero triunfar, pero ahora tengo responsabilidad de padre, esposo, artista, latino, puertorriqueño. No quiero defraudar al público que me sigue, quiero hacer cosas positivas con la música, hay más gente que depende de mí. Ahí yo diría que es el cambio más drástico, entre el comienzo hasta la etapa que estoy viviendo hoy día.

Despacito no para de hacer bailar a la gente