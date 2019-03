Luciana Guschmer: “Las cosas se deben hacer a mi manera”

En esos años de infancia no había otro referente televisivo que no fuese su papá (Andrés Guschmer). Recuerda que estaba fascinada con la pantalla chica y todo lo que la rodea, personajes, series, películas, entrevistas y tras cámaras. Consciente de que el estilo lo crea la persona se inclina más a quienes llevan la moda. Cita como referentes a Kendall Jenner y Gigi Hadid, e incluye en su lista a la ecuatoriana Uti Torres por su buen gusto. Otra de sus facetas es la cocina. Recuerda que aprendió a preparar alimentos gracias a su abuelo Marcelo. “Mi especialidad es la comida italiana, es mi fuerte y debilidad también (sonríe) porque no soy mucho de carbohidratos, trato de llevar una vida sana”. Viajar también está entre sus pasiones, su curiosidad por conocer otras culturas y costumbres.

Pero, ¿qué hay del temperamento de esta chiquilla de inmensos ojos y con férreo carácter? “Soy alguien normal, absorví lo mejor de mis padres. Mi madre (María José Coka) es una mujer pulpo. Hace mil cosas a la vez y todo le sale perfecto. Mi papá es supertrabajador, sociable generoso y carismático. Heredé lo mejor de ambos”. Del presentador de Copa (RTS) valora el hecho de no negarse a tomarse una foto o atender a un admirador o televidente. “Caminar con él es imposible, me acostumbré a ello y lo manejo bien”. Pero sí hay un defecto que acepta tener: la terquedad. “No reconozco mis errores. Si yo creo que algo se debe hacer de una determinada manera, no soy flexible para ver otro punto de vista y es algo que se ha revelado cuando trabajo en grupo. Así fui en el colegio pero también recuerdo haber ayudado a mis compañeros. No me gusta ver a la gente sola”.