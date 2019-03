Lucho Fain: “Le daría respiración boca a boca a La Caramelo”

En una nueva edición de Tengo que decirlo, el competidor argentino de BLN confiesa que se moviliza en bicicleta, come todo el día y alguna vez salvó la vida de un niño en El Guabo.

1 “De cierta manera soy un influencer porque hay gente que me sigue y se siente identificada con las cosas que mostramos y contamos”.

2 “Cuando llegué a Ecuador vine con la mentalidad de trabajar como guardavidas. Como aquí hay playas pensé que podía trabajar todo el año y no fue así. Hay muy pocos acá que se dedican a la prevención de accidentes o ahogamientos”.

3 “Recuerdo haber salvado la vida de alguien en El Guabo. Mientras comía, me di cuenta de que a un nenito le faltaba oxígeno porque se ahogaba con un caramelo. A raíz de eso en un programa matinal di ciertos tips para casos de asfixia o cosas tan básicas como un sangrado en la nariz. Toda la gente tendría que saber primeros auxilios”.

4 “Lo de dar respiración boca a boca está en desuso, ahora se utilizan mascarillas unidireccionales que se colocan en la cara y cuando soplas entra el aire que envías a la otra persona que puede estar enferma. Solo si fuese una famosa súper linda haría una excepción (risas), por ejemplo, a La Caramelo (En contacto) le daría con gusto respiración boca a boca”.

5 “Si estuviera en una isla y no hubiera más mujeres que Mirtha Legrand o Moria Casán preferiría tener relaciones en ese ‘parque jurásico’ con Moria. Ella tendría al menos dos años más de vida, no quisiera quedarme solo tan rápido (risas)”.

6 “La primera vez que llegué a Ecuador nunca la olvidaré porque fue el 16 de abril de 2016, el día del terremoto. Arribé a Quito a las 23:30”.

7 “Amo a Guayaquil, me encanta el calor de esta ciudad, ando todo el día en pantalón corto y camiseta. Por otro lado acá puedo comer bien con $ 2,60. Salir a comer en Argentina es caro, en cambio ”.

8 “Eso de comer maduro solo lo había visto en las películas, pensaban que acá freían la banana y de hecho lo hice una vez y resultó un desastre, después descubrí que el plátano maduro era otra cosa. También me pareció raro tomar sopa con el calor que hace, pero me acostumbré y también lo hago”.

9 “Al mes de estar instalado, me robaron en el centro de Guayaquil. Intentaron hacerlo en otra ocasión y ahí sí pude salir corriendo”.

10 “Lo que me pone mal genio es que la gente pite por todo y no ponga luces direccionales. Yo me movilizo en bicicleta y no entiendo por qué pitan tanto si no pueden avanzar con sus carros”.

11 “Pocas cosas me estresan. Soy muy relajado y siempre estoy alegre, activo en todos lados. Rara vez me verán amargado”.

12 “Estuve en Combate casi dos años y fue una experiencia linda. Hice muchos amigos, mantengo contacto con Eduardo Andrade y ahora que estoy en BLN conozco a la mitad porque la conocí en RTS y en otros lugares. Guayaquil es chiquito”.

13 “No soy una persona mediática. Hace tiempo peleé con quien fue mi novia (Luli Franco) y jamás me referí al tema en un programa de televisión porque era algo mío”.

14 “Estoy contento, es bueno estar soltero, llevo seis meses así pero obviamente las chicas pueden meter carpeta y seguirme en mi Instagram. Acepto citas, soy muy sociable y no tengo problema en tener amigas”.

15 “He roto corazones sin querer, también lo han hecho conmigo, aunque pensándolo bien, pudo haber sido a propósito, las mujeres son perversas, malas (sonríe)”.

16 “No necesito perderme en algún lugar, siempre me encontrará alguien para pasarla bien y compartir”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Si escogiera una ciudad de Ecuador, sería Cuenca.

*Su playa favorita es Montañita.

*Come todo el día en la calle.

*Su primera incursión en televisión fue en el reality Combate para el que tuvo que audicionar, pues llegó a Ecuador como guardavidas.

*La fotografía es su mayor pasión. “Es mi forma de expresar el arte”.

*Rechazó participar en un programa concurso de Argentina, porque por 300 dólares tenía que firmar por 3 años de exclusividad (de miércoles a domingo) y dar el 50 % de sus ganancias a la productora.

*Si fuese un animal sería un pájaro. “Estaría bueno volar”.

*Alguna vez intentó hacer un viaje astral, pero no pudo desdoblarse.

*Le gusta que lo llamen ‘Luchito’.

CONÓCELO

*Fotógrafo, socorrista y modelo nacido en Córdoba, Argentina, hace 26 años.

*En Ecuador se dio a conocer como competidor del reality Combate (RTS) y actualmente forma parte del programa BLN (Canal Uno).