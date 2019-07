Lorna Cepeda: Más ella. Más rubia

Hace 19 años se volvió mundialmente famosa. El trabajo nunca ha faltado desde que fue la antagónica y divertida Patricia, en Yo soy Betty, la fea. Ahora Lorna Cepeda es una de las actrices colombianas más queridas y consagradas de la pantalla, y ha hecho del teatro, el cine y la televisión su mejor vitrina para demostrar su talento y personalidad.

En este contacto telefónico con EXPRESIONES, Lorna nos atendió luego de las grabaciones de su nueva serie, La tía Ceci, que transmitirá CanalTro, una televisora de Bucaramanga, Colombia.

Lejos de su familia, que vive en Bogotá, también prepara la gira internacional de su nueva obra teatral. Un unitario con tintes de stand-up que, lejos del territorio colombiano, se presentará por primera vez en Guayaquil.

Este show se dio luego de la invitación de varios de sus amigos que consideraban que tenía las anécdotas adecuadas para hacer comedia con sus propias experiencias. Así nació Naturalmente rubia, que luego de su paso por Ecuador irá a El Salvador. “Cuento toda mi vida. Es 70 % real y muy personal”, explicó sobre la puesta en escena que coescribió junto a Juan Ricardo Gómez.

Apasionada por el teatro, cada vez que se sube a una tarima dice que siente “magia, pasión”. Es una de las especialidades de la actuación que más la llena. Pero el cine también es parte de su carrera, ahora tiene dos largometrajes por estrenar.

Lorna aclaró que si quieren conocerla tienen que ver Naturalmente rubia, ya que no dejó libre ninguna situación. “La comedia trata de mostrar tu dolor. Mientras más dificultades hayas tenido en la vida, entre más nubes negras, entre más oscuridad, es mucho mejor. Así lo transformas en cosas que son muy chistosas. La gente se ha conectado mucho con esto. A todos nos pasa o conocemos a alguien que está soltero, divorciado o ha terminado con su pareja. Aunque no era para un género específico y la misión era contar mi historia, me sorprende cómo los hombres han conectado con lo que cuento”, explicó.

Esta mujer de 48 años aclaró que no tiene descanso. “Y no me importa”, dijo segura. Ella con apenas unos días para ver a sus hijos, que ya están grandes, está feliz. Ahora quiere seguir trabajando y llevando su obra por Sudamérica.