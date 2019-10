Lola Índigo: “Los españoles tenemos nuestro flow”

“Conozco a Don Patricio desde hace tiempo, éramos amigos. Lo invité a mi fiesta de cumpleaños, sin conocerlo mucho, porque me encantaba su música y ahí empezamos a hacernos amigos. Al poco nos juntamos en el estudio y comenzamos a decirnos cosas el uno al otro con la canción, y así quedó lo que pueden escuchar. Es muy divertido porque nació de eso, de dos personas que se la quieren pasar bien haciendo música”, reveló.

Amistad y música con Aitana

Las españolas salidas del reality show en el mismo año, ahora son muy amigas y este año lanzaron en conjunto Me quedo. “Ella tenía una canción en el cajón que como que no le cuadraba para su estilo y pues un día estábamos en el estudio grabando otros temas y me dijo: ‘Oye, ¿por qué no te escribes algo para Me quedo?’ y entonces le encontró más sentido al compartirla conmigo. Yo con todo mi amor le escribí esos versos y ahí todo cuajó. Siempre es muy ‘guay’ compartir escenario con ella porque es una niña súper dulce y talentosa que se lo está ‘currando’ mucho para crecer”.