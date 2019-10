Llane se estrenó como solista

El artista colombiano se liberó de sus miedos y por fin presentó su nuevo sencillo como solista. Llane (Juan David Castaño ) liberó su canción Más de ti, la primera lejos de su banda Piso21, de la cual se separó en febrero de este año. Este movimiento tomó por sorpresa a su numerosa fanaticada, puesto que se dio en medio de su gira Ubuntu, mientras conquistaban los charts de las radios latinas.

Ahora con su nueva faceta trae también música urbana pero con más toques electrónicos, lo que le da matices de synth- pop. Durante la espera se presentó un documental con la historia y biografía del paisa, en el que se detalla con precisión su camino a la fama. Sus familiares hacen parte importante de este audiovisual, con el que queda claro que la música salvó la vida del cantante de 29 años y le rinde homenaje constante a su padre fallecido.

Para revista colombiana Shock dio detalles de cómo se animó a dejar el proyecto que fundó con sus mejores amigos hace 12 años en el centro de Medellín.

“Llegó un momento en el que por primera vez, creí en mí. Aunque suene extraño y aunque hacia afuera, muchas veces demostremos ser muy seguros de nosotros mismos, no es tan así. Un día tuve esa confianza, pero luego al día siguiente me dije: ‘no, estoy loco’. Vino un proceso de reconocimiento de mi mismo y finalmente me dieron ganas de dar el paso definitivo unos seis meses antes de que con Piso, saliéramos con Te vi. Es decir, tuvimos el tiempo suficiente para hablarlo entre todos y para que mi salida fuera estratégica y nada perjudicial ni para ellos, ni para mí”.