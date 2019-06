Liza Echeverría: “Todo el que camina por la alfombra roja está dispuesto a una entrevista”

La mexicana Liza Echeverría (46) es la rubia y carismática presentadora que se codea y entrevista a las celebridades de Hollywood, Europa y Latinoamérica en las alfombras rojas de los premios Óscar, Globos de Oro, del Sindicato de Actores, Emmy y en los Platino del Cine Iberoamericano, cuyas galas se emiten por la cadena TNT.

En esas ocasiones siempre la acompaña el periodista y productor de cine argentino Axel Kuschevatzky. Esbelta, alta, mide 1,80 metros, tiene gran facilidad de palabra, además es modelo y actriz de producciones como Luz Clarita. Conversó con EXPRESIONES en la Riviera Maya, México.

¿Cómo llega a los Óscar y cuál fue su primera alfombra roja?

Empecé jovencita en la TV, de un programa pasaba a otro, hasta que me contactaron. Tuve que enviar material, vídeos de entrevistas. Cuando me seleccionaron me volví loca de contenta. La primera vez (2010) recién mi compañero Axel Kuschevatzky había ganado un Óscar por El secreto de sus ojos como mejor película extranjera. Era el productor asociado.

¿Todo es tan glamoroso?

Es el evento más difícil de todos, glamoroso en otros sentidos. Nos colocan en un espacio reducido, estamos hombro con hombro con los colegas, casi no podemos movernos y estamos detrás de una valla para que no toquemos a las estrellas. A diferencia de los Premios Platino, en los que el artista se sube a una plataforma con nosotros. En estos reconocimientos hemos estado cuatro veces, Uruguay, España y dos ocasiones en México. En los Óscar estás ahí muchas horas sin acceso a un baño, sin poder comer o beber, porque todo eso se limita por la seguridad. Pero estar en esa gala ya es un gran honor.

¿Logran hacer muchas entrevistas?

Empezamos a hacer entrevistas antes de que se inicie el programa en vivo, porque es de una hora y no alcanza para entrevistar a tantas estrellas. Las más importantes se transmiten al aire y las que no, por el tiempo, se ven a través de la página de TNT y redes sociales.

Lógicamente hay una preparación previa. Son muchas estrellas a la vez...

Procuro ver todo el material, las películas o series. Nunca llego al 100 %, solo al 90 %. Pero lo más importante es ver entrevistas y leer sobre las cintas y los actores, directores. De ahí pueden salir temas de conversación, para no hablar exclusivamente del filme. Desde que se anuncian las nominaciones comienzo a documentarme, ya sea por TV, radio o Internet.

¿Todos dan entrevistas o algunos las evitan?

Por experiencia puedo decir que todo el que camina por la alfombra roja está dispuesto, acepta una entrevista. En los Óscar hay unos carriles. Uno cerca de los fans, otro central y el de las entrevistas. El actor o actriz que se para ahí es porque va a conversar con nosotros. No miento: nadie nos ha hecho el feo.

Siempre hay uno más agradable o antipático que otro.

George Clooney es divino y adorable. Independientemente de que sea hermoso, porque lo es (risas), se porta maravillosamente. En una ocasión estábamos en un corte comercial y le pedimos que nos espere para aparecer en vivo. Nos respondió que no había problemas. Los latinos, como Sebastián Lelio de La mujer fantástica, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro son abiertos y espontáneos. Guillermo es adorable, un osito de peluche.

La actriz de moda es Yalitza Aparicio, de Roma. Está muy resguardada, la han vuelto inalcanzable...

Es divina. Habla como si llevara años en el negocio, no se pone nerviosa, no tiembla, además es muy natural, con mucha candidez. Cada año me convenzo más de que todos los seres humanos somos iguales. La gente que desfila ahí está padeciendo los mismos nervios que nosotros, la misma alegría, son tan normales como tú o como yo.

Existe un boom de denuncias en contra de estrellas, ya sean actores o productores...

Más allá de la denuncia, es importante que los hombres apoyen a las mujeres, se sumen a la causa. Algunos hombres sensatos del medio dicen: “Yo me equivoqué, en algún momento estuve en el lugar del que abusa, ahora seré el vocero a favor de las mujeres”. Otros dicen que no aceptarán que su compañera de reparto gane menos que ellos.

Pero ahora se llama abuso a todo...

Es verdad, pero cuando son declaraciones honestas deben hacerse, pero no para usarlas en su beneficio. Soy mexicana y toco a la gente. Tal vez no debería hacerlo, pero si lo dejo de hacer, pierdo mi esencia. Se pueden dar casos de personas que quieren sacar dinero y además dañar la imagen de alguien de por vida. En Hollywood estaban ocurriendo muchas cosas sucias, asquerosas. Es bueno que se haya abierto este libro. Algunos solo les daban trabajo a las mujeres si ellas pasaban por el sofá.

Siempre la moda es una de las protagonistas de estas galas de premiación.

Es muy interesante porque la moda es cíclica. Me encanta ver que vuelven ciertos estilos. Ahora la tendencia son los colores pastel. Un año nos vestimos de negro por el movimiento Time’s Up en contra del abuso sexual y discriminación laboral.

Cuando no está en una alfombra roja, ¿Liza a qué se dedica?

Yo vivo en Chicago, Estados Unidos. Tengo una hija, Isabella, de 12 años. Soy divorciada. La niña pasa la mitad del tiempo conmigo y la otra con el papá (el brasileño Arthur Laporta). En Chicago soy mamá a tiempo completo, pero viajo mucho. En ocasiones estoy en México, 4 o 5 veces al mes, además en Los Ángeles en las alfombras rojas de TNT o en Nueva York, donde esté el trabajo. Lo que más hago es la conducción de eventos corporativos. Casi siempre en México, porque es donde la gente más me conoce. Nací y crecí en ese país.

¿Sentimentalmente no está sola?

No. Desde hace siete años comparto con John Chamberg de Nueva York. Somos compañeros de vida, cómplices. Es la mejor pareja que he tenido porque me respeta y apoya.

Sabía que...

De ascendencia vasca. Comenzó en el modelaje en la adolescencia y fue elegida para conducir el programa TVO. En 1993 fue invitada por Raúl Velasco para Galardón a los grandes de Siempre en domingo. Tres años después ingresó a la actuación. Además participó en otros espacios como Plaza Sésamo, Al ritmo de la noche, Sábados musicales y Todos a cantar. Junto a Adal Ramones condujo Bailando por un sueño en 2005 y Cantando por un sueño en 2006. Incursionó en la moda diseñando pañaleras para la marca mexicana de bolsos Clóe.

