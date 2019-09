Lisa M: “Háganse a un lado que volvió la pionera”

A inicios de la década de los 90, ritmos como el rap y el hip hop inundaron las pistas de baile de Latinoamérica y Estados Unidos. Fue la época de El General, Vico C y el ecuatoriano Gerardo Mejía, el mercado hasta ese momento era dominado por los hombres. Pero en 1991, una adolescente de 17 años, llamada Lisa M se convirtió en la pionera de lo que hoy se conoce como el género urbano. Temas como Tu pum pum, Menéalo y Everybody dancing now sonaban en todas las discotecas y fiestas de la época. Sin embargo así como emergió como la primera solista de un ritmo pegadizo, sensual y atrevido, para mediados de la década de los 90 su nombre había desaparecido de las listas de popularidad y quedó como una artista más del recuerdo. La buena noticia es que Lisa M volverá a Ecuador luego de más de 20 años de ausencia. Ella formará parte de Back to the 90’s, un evento que se llevará a cabo el 5 de octubre en el coliseo Voltaire Paladines Polo y reunirá también a Magic Juan, Sandy & Papo, Don Fulano y Mach And Daddy. Desde McKinney (Texas), ciudad donde reside, EXPRESIONES estableció contacto telefónico con la puertorriqueña, quien explicó los motivos de su retiro cuando estaba en la cima del éxito. “Yo era una menor de edad, cuando viví toda la locura, desconocía el negocio, a mí me llevaban y traían. Empecé muy muchachita como bailarina de Vico C y en ese momento no teníamos idea de que seríamos famosos y que nuestra música trascendería”, dice la boricua, quien confiesa que fue víctima de engaños y estafas por parte de quienes controlaban su carrera. “A mí me manejaban todo, y asimismo me mantenían al margen de todo. Cuando me di cuenta estaba sola, sin dinero y contactos”. Confiesa que decepcionada se alejó del mundo del espectáculo, pero como la música la lleva en sus venas y lo que “Dios te da, es para ti”, retornó paulatinamente. Con algo de la plata recuperada se estableció en Europa, vivió entre Barcelona y Londres, se interesó por la profesión de DJ y mezcló en los mejores clubes nocturnos del Viejo Continente. En 2016, al año de fijar su residencia en Estados Unidos, volvió a los estudios de grabación con La calle es pa’ mí y en 2019 fue convocada por Magic Juan para emprender la gira Back to the 90’s. “Si volvía a Ecuador necesitaba contar con material nuevo en las manos, pero claro que cantaré los éxitos de siempre”. De los actuales talentos del género urbano, admira a Karol G y Bad Bunny, pero también tiene sus reparos con otros exponentes. “Hay quienes se autodenominan las reinas y las que mandan en el género urbano y así como hay buenos solistas, también hay que reconocer que hoy cualquiera canta. Antes había disciplina, así que un poco más de respeto, háganse a un lado que yo soy la pionera y estoy de regreso”.