León Febres Cordero fue fan de José José

León Febres-Cordero era un hombre de carácter e implacable con sus adversarios políticos. Sin embargo, tenía una faceta que tal vez muchos desconocían. Al fallecido expresidente de la República y exalcalde de la ciudad le gustaba escuchar música en su carro. “No lo hacía en la casa. Ahí prefería leer o ver televisión. Entre sus artistas favoritos estaba José José. Él ponía un CD a todo volumen apenas subía al vehículo. Pero además le encantaba la música de Céline Dion, Frank Sinatra, Elton John y Eric Clapton. A mi papá el carácter y el tiempo no le daban para ir a conciertos. José José era más accesible porque venía al país. Estuvo en el Jardín de la Salsa (av. de las Américas). Mi padre no fue un hombre enamoradizo, siempre lo recuerdo como un hombre serio. No de los que enamoran con canciones”, comenta María Eugenia Febres-Cordero, su hija mayor.

El exesposo de Mariela la conquistó con 40 y 20

La presentadora Mariela Viteri tuvo la oportunidad de compartir en dos ocasiones con José José. “La primera vez fue en 1993-1994. Yo estaba en CRE TV, ahora Canal Uno. Llegué al Grand Hotel Guayaquil muy temprano en la mañana y recién nos dio la entrevista a la medianoche. Lo esperamos una eternidad con el periodista Carlos Ibáñez. Era el día de su cumpleaños. Le llevamos una torta. Desde entonces ya se lo veía cansado. En 1995 yo me casé con Ricardo Mórtola (fallecido) y él me enamoró con el tema 40 y 20 porque me decía: ‘Cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente’. A José José le debo ese matrimonio”, cuenta entre risas. En 2010, en Simplemente Mariela de TC, le rindieron un homenaje a su trayectoria. “Ya no cantaba. Habló poco. Otros artistas interpretaron sus temas”.