Lena Dunham: “Estar sobria en la vida es difícil”

La actriz Lena Dunham fue recientemente el centro de atención en el Beverly Hilton Hotel, irónicamente, el mismo lugar donde festejó junto con el elenco de Girls”durante seis años consecutivos en los Golden Globes, informó el portal variety.com.

“Estar sobria en la vida es difícil, pero estar sobrio es el primer paso para enfrentar todas las cosas que te hicieron querer esconderte en primer lugar. Parte de por qué me encantan las Friendly House es porque no discriminan”, indicó la artista, quien celebró un año de sobriedad en abril.

“No es una rehabilitación para los ricos y famosos. Es un lugar donde las mujeres que necesitan ayuda nunca son rechazadas por razones financieras. Es triste que en este país, la recuperación se haya convertido en un privilegio, no en un derecho “.

La controversial estrella ha acumulado una impresionante colección de premios desde su debut en 2010 como escritora, directora y estrella de “Tiny Furniture”, incluido un Globo de Oro.

Pero su honor de la Mujer del Año de Friendly House es “más significativo”, y luego en son de broma, agregó ‘Oh, Dios mío. Estoy recibiendo un premio por no usar drogas”. Aseveró que el reconocimiento por sui trabajo no llegó con el mismo sentido de unidad y satisfacción personal, “pero me dio una voz. Ahora quiero usarlo para apoyar la salud mental, el trabajo del trauma y la recuperación “.