Las cuestionadas frases de Cacho Castaña, quien acaba de fallecer

El artista argentino, ‘Cacho’ Castaña que murió en Buenos Aires a los 77 años, ha sido muy cuestionado por sus opiniones sobre las mujeres.

“Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo”. La frase pertenece a una canción del cantautor Humberto Vicente ‘Cacho’ Castaña, grabada y popularizada en 1975. Aunque pertenece a una época muy distinta a la actual, cualquiera podría advertir en el mensaje una verdadera oda a la violencia machista.

Pero él la siguió cantando hasta su fallecimiento a pesar de su gran reconocimiento. Al músico se lo criticó por su perfil de ‘macho porteño’ cargado de misoginia.

“Las minas están enojadas. Parece que están en guerra con el hombre. Lo único que falta es que nos caguen a tiros”.

“Si la violación es inevitable, relájate y goza”.

“Me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a la minas hay que volteárselas. No quiero que se peleen. Que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besa, todo”.

“La monogamia no existe, es una pelotudez para mí. Es muy difícil. Hay mucha cosa en la vidriera como para quedarte con una sola. Sigo mirando vidrieras”.

“Yo tengo que seguir laburando a esta altura de mi vida. Gasto mucha guita (dinero). Soy un boludo, yo me perdí la oportunidad de casarme con Susana (Giménez, actriz y presentadora de TV que fue su pareja), hoy estaría salvado. Aunque no hubiera sido feliz, no importa”.

“A lo largo de mi vida he comido bien, he comido de todo. Comí muy buena carne, de calidad, pero también comí carne vieja, y mucho pescado, bagre y dorado”.