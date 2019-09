Las acusaciones de abuso sexual contra Plácido Domingo se incrementan

Ya suman once las mujeres que acusan al famoso tenor Plácido Domingo de abuso sexual y comportamiento indebido. Algo que afecta notablemente la carrera de uno de los tenores más famosos del mundo. De acuerdo a una información publicada por la agencia estadounidense Associated Press (AP). Una de las supuestas víctimas que acusan a Domingo es Angela Turner Wilson, quien trabajó con el artista en la obra Le Cid de Jules Massene, que se montó en la Ópera de Washington hace casi dos décadas, cuando el español ejercía como director artístico de esa entidad. Según la cantante, el tenor entró en su camerino antes de una actuación y la tocó varias veces, un comportamiento que la dejó “atónita” y “humillada”. Las otras 10 mujeres, cuyos nombres no han sido revelados, recordaron “tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios”. En la nueva denuncia pública del cuestionado comportamiento del tenor, varios empleados que trabajan alrededor de los bastidores y camerinos de los teatros, narraron sus esfuerzos por proteger a las jóvenes artistas ante las actitudes de Domingo, en lo que parecía ser un secreto a voces.