¿La Caramelo sin suerte en el amor?

En septiembre, Alejandra Jaramillo (26) cumplirá un año en la revista de entretenimiento En Contacto de Ecuavisa. Ella además es presentadora del reality Prueba de amor.

Ya vivió su propia experiencia con Gabriela Pazmiño, de quien siempre han dicho no deja hablar a sus compañeros.

Nunca he tenido ese problema, no me he sentido como la niña nueva del colegio. Gabriela siempre me aconseja, ella es una de las mejores animadoras del país, es un privilegio trabajar juntas. Me da mi espacio.

¿Prueba de amor le ha dejado alguna enseñanza?

El espacio se terminó de grabar, pero hasta agosto se emitirá. Prueba de amor ha sido un bonito programa porque ayuda a parejas a superar problemas y a consolidarse. Es un antes y un después para ellos. No vivimos ni la mitad de lo que viven muchas personas.

Por lo menos al inicio no existía química entre usted y su compañero, Jonathan Estrada.

Tuvimos que acoplarnos. Era la primera vez que trabajábamos juntos. Sentí el cambio después del segundo o tercer mes, ya nos entendíamos mejor. Con algunas personas se da la química desde el primer día, a otras les toma más tiempo.

¿Por qué les costó adaptarse?

Jonathan condujo en solitario el reality Ecuador tiene talento y en Prueba de amor tenía que estar con otra persona. Yo estoy acostumbrada a compartir con otros presentadores.

Sin embargo, existió más química con Efraín Ruales, quien reemplazó a Jonathan, en algunas ocasiones.

Cuando Jonathan viajó a Chile, Efraín lo reemplazó. Con él trabajo en el espacio En Contacto, es fácil adaptarse.

Efraín dijo que no existió una relación romántica entre ustedes...

Es un hombre guapísimo, no puedo negar lo que es evidente, además talentoso y buen amigo. No se dio nada.

Entonces usted mantenía una relación (con Rafael Molina con quien estuvo más de 4 años) y esos comentarios que se dan, a veces la otra parte no los entiende.

A ningún hombre le gusta que vinculen a su novia con otro, y menos al ecuatoriano. Antes de Prueba de amor terminé con él. Desde el primer día que llegué a En Contacto surgieron los comentarios de que Efraín y yo hacíamos una bonita pareja. El público cuando ve una pareja joven, enseguida arma una película y se imagina situaciones.

Un amor fugaz

La Caramelo mantuvo una relación fugaz con Fernando López, quien vive en Estados Unidos y su familia es cubana. Este romance se dio a conocer en mayo. Pero ya terminó. Según lo comentado en el Instagram de su expareja, este perdió la confianza de la presentadora. Cuando la entrevistamos fue muy prudente y contó que se conocieron en el país del norte durante unas vacaciones de ella. “Es un hombre disciplinado y trabajador. Tiene un gimnasio, una línea de suplementos, que es de su marca, está dedicado al fitness. Yo no quería contar nada, pero sé que la gente desea no solo saber de nuestro trabajo, también de nuestra vida personal. Hay que saberlo manejar”.

Según usted, ¿qué diferencias existen entre los ecuatorianos y los hombres de otras nacionalidades?

Mucha gente cree que los gringos o europeos son ‘open mind’ (mente abierta). Considero que en Ecuador hay hombres así. Viven al ritmo de las mujeres actuales. A veces es más difícil que los latinos apoyen a las mujeres que son parte del mundo artístico. Fernando es una persona que admira mi trabajo, muy relajado y divertido.

¿Qué espera de una relación?

Aspiro a formar una familia, no estoy desesperada tampoco, pero anhelo que llegue algún día. No quiero andar de novio en novio, ni inestabilidad en esa parte de mi vida.