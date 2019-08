María Clara y Frederick encajan con ‘La señorita y el vagabundo’

La magia del ballet les ha enseñado a interpretar a personajes con más gracia y soltura. Así es como viven esta experiencia los protagonistas de La señorita y el vagabundo, Frederick Ayllón y María Gracia Ambrosini.

Los actores tienen una conexión especial y muy sincera, la cual se muestra tanto en los ensayos como en la tarima, y es que se conocen desde hace más de 10 años y han crecido juntos sobre las tablas.

Con esta obra del Teatro Centro de Arte se han vuelto a encontrar y están encantados de montar un ballet más moderno y atractivo para el público joven.

La puesta en escena se ha venido trabajando desde abril, con cuatro horas de ensayos diarios. La compañía perteneciente al teatro está bajo la dirección artística del maestro ucraniano Anatolii Ptushkin, quien explicó que tuvo mucha libertad para montar la obra. “Este es un ballet en el que puedes mostrar también el talento masculino, y tienes muchas cosas en juego, con muchos personajes. Es una mezcla de danza clásica con elementos modernos, incluso en el tiempo de duración de esta pieza. Todos los bailarines aquí dejan libre a su artista y transmiten todo el dolor de sus personajes”.

Originalmente La señorita y el vagabundo está inspirada en la película muda de 1918 llamada The Lady and the hooligan, pero en 1962 se estrenó su versión en teatros, ahora convertida en un clásico ruso. Este espectáculo es el inicio de la temporada 2019 del Centro de Arte.