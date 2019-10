La reina Sofía compartirá con Leonor en los premios Princesa de Asturias

La reina Sofía solo tiene un acto esta semana: el jueves 17 de octubre presidirá en Madrid el concierto de estreno de la obra ganadora del XXXVI premio Reina Sofía de composición musical en el teatro Monumental.

No aparece su nombre en ningún otro acto oficial incluida la entrega de los premios Princesa de Asturias 2019 que se celebrará en el teatro Campoamor de Oviedo el viernes 18. Aunque la agenda de la Casa Real no contempla la asistencia de ella, no significa que no vaya a acudir.

Y es que la entrega de estos galardones es un día muy importante para Sofía que ha acudido durante 38 años consecutivos a dicha entrega. Desde 1981 en el que se inauguraron, ha estado fiel a su cita en el teatro Campoamor y se espera que este año esté en el palco disfrutando del debut de su nieta, Leonor.

Paloma Rocasolano, la madre de Letizia, también suele acudir a la ceremonia y se espera que disfrute de la presencia de sus nietas, Leonor y Sofía.