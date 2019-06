Korn les da la bienvenida a la nada

Los pioneros del nu metal están de regreso luego de tres años sin sacar material nuevo. Korn anunció el nombre de su nuevo álbum The nothing. Pero lo que más ha entusiasmado a los seguidores del rock es su primer sencillo You’ll never find me.

El vocalista de Korn, Jonathan Davis, explica que el concepto de este trabajo discográfico es la de estar “conscientes de la magnitud y el significado de este lugar donde el bien / el mal, la oscuridad / la luz, la felicidad / el tormento, la pérdida / ganancia y la esperanza / desesperación existen como una sola entidad en cada momento de nuestras vidas”.

Aunque el disco sale hasta septiembre, este 18 de julio la banda sale de gira junto a Alice in chains por el interior de Estados Unidos.

Riffs duros y misteriosos, junto a una batería perfectamente ejecutada es lo que ofrece su nuevo sencillo que muestra la madurez de la agrupación.