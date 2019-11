Kiruba: “Somos todas. Somos las cinco”

Se juntaron en el 2017 y no se volverán a ir. Es lo que está demostrando la agrupación nacional Kiruba. El quinteto, en su rumbo independiente, va a su ritmo: lento pero seguro.

Se me fue y Alma fueron sus sencillos promocionales, y ahora han vuelto a unir sus voces para presentar Blanca Navidad, el primer villancico que las artistas pop graban en su carrera.

La idea de grabar la canción fue de Cecilia Calle, además de proponerlo tenía un listado de varios temas, quedaron como finalistas El tamborilero y Blanca Navidad. Con esto queda claro que ninguna queda fuera de la banda.

Cecilia no prestó su voz para Alma por motivos de tiempo ya que vive en Estados Unidos, y ahora es Gabriela Villalba, quien no fue parte de la sesión de estudio. Ella pronto viajará al extranjero por el trabajo de su esposo Marcelo Knez. Gaby publicó una foto en Instagram aclarando que no está fuera de la banda.

Diana Rueda explicó que hacer villancicos es una idea que habían barajado cerca de un año. “Estamos haciendo canciones sin presiones. Significa mucho para nosotras hacer Blanca Navidad. Y queda claro que Kiruba somos todas. No paró cuando no estuvo Ceci y ahora con Gaby. Todo se acopla a nuestros tiempos”, mencionó.

María José Blum agregó: “Kiruba es el nombre de las cinco indistintamente si podamos colaborar en cada ocasión”.

Desde este lunes la canción estará en las radios locales y en los primeros días de diciembre saldría un lyric video para darle mayor rotación en sus redes sociales.

Diana también contó que están chochas con el nacimiento de su nueva sobrina, Naomi. La pequeña es la segunda hija de Mariela Nazareno y estuvo presente en el estudio y todas se dieron tiempo de cuidarla.