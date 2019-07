Las fajas de Kim Kardashian provocan un conflicto diplomático con Japón

“Esto se ha convertido en un asunto importante en las redes sociales”, explicaba el ministro en una conferencia de prensa en Tokio este martes, donde contaba que esta cuestión formaba parte de su jurisdicción. “En todo el mundo el kimono se considera parte distintiva de nuestra cultura. Incluso en Estados Unidos, el kimono se conoce por ser japonés”, ha relatado el dirigente.

La empresaria daba a conocer su proyecto la semana pasada ante mucha expectación. “Por fin puedo compartir con vosotros este proyecto que he desarrollado durante el último año. He sentido una inmensa pasión por esto desde hace 15 años. Kimono es mi apuesta en ropa moldeadora y la solución para las mujeres trabajadoras”, escribía en su perfil de Instagram a mediados de la semana pasada, mostrando imágenes de las fajas. “Siempre he cortado la ropa interior para darle un estilo propio, y muchas veces me ha pasado que no podía encontrar prendas moldeadoras que encajaran con mi tono de piel, así que necesitábamos una solución”, explicaba, contando también que comercializaría nueve colores y en tallas de la XXS hasta la 4XL.

El lunes, Kardashian anunció que cambiaría el nombre a su empresa. “Después de una cuidadosa reflexión, lanzaré mi marca de ropa interior modeladora con un nuevo nombre”, explicó en su cuenta de Instagram. “Siempre estoy escuchando, aprendiendo y creciendo, así que aprecio la pasión y las diferentes perspectivas que las personas me brindan”, dijo, asegurando que cuando lanzó su gama de fajas tenía “las mejores intenciones”.

“Mis marcas y productos se construyen con la inclusión y la diversidad como base”, afirmaba, agradeciendo a sus seguidores “la comprensión y el apoyo”.