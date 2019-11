India vibró con Katy Perry y Dua Lipa

Mumbai, India, fue testigo de la fraternidad de la cantante estadounidense Katy Perry y la británica Dua Lipa durante el OnePlus Music Festival. El evento llenó de ritmo a los asistentes el sábado 16 de noviembre en el Patil Stadium Nerul.

“Han pasado siete años desde la última vez que estuve en India. No me puedo creer. Mira cuántas personas se presentaron. Pero no van a pasar siete años más para que regrese”, dijo Katy Perry al saludar a sus fans. En conjunto, las artistas dieron una presentación de más de dos horas y media, y en todo momento, el público coreó los temas más icónicos de sus carreras artísticas, como ‘Chained to the rhythm’, ‘Part of me’, ‘Be the one’ y ‘Don’t start now’.

Ambas jugaron con múltiples efectos de luces, confeti y estuvieron acompañadas de bailarinas. Sin embargo, su vestuario mantuvo una estética totalmente diferente. Katy Perry optó por un llamativo jumper con estampado animal print de color verde neón, mientras que Dua Lipa prefirió una look más sobrio con un pantalón y top verde militar tenue.