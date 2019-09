Kate del Castillo a reportero: “No me digas amor”

A la artista mexicana Kate del Castillo le dañaron el día pues se molestó mucho porque un reportero cuando le hizo una pregunta le dijo “amor”, y ella le contestó que nunca la llamara así.

La actriz de exitosas producciones como Ingobernable y La reina del sur, arribaba al aeropuerto de la Ciudad de México, y antes de subirse a su auto, un grupo de periodistas de farándula la abordaron, entre ellos el carismático Gabo Cuevas del programa Venga la alegría.

Mientras caminaba hacia la salida, los periodistas le formulaban diversas preguntas, y Cuevas aprovechó para decirle: “Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado...”, y la diva ni siquiera lo dejó terminar la frase, pues enseguida le increpó: “No me digas amor, me llamo Kate. Dime Kate no soy tu amor, no me digas amor nunca”.

El comunicador intentó decirle que esa era una expresión de cariño y respeto, pero ella no le hizo caso y abordó su vehículo sin responder a los cuestionamientos de los reporteros, algunos de ellos quisieron saber de su amistad con Yolanda Andrade, quien está en el ojo del huracán luego de confesar que se casó hace 20 años con Verónica Castro.

De acuerdo a su cuenta de Instagram, su visita a México se debe a que recibirá el premio a ‘Actriz protagonista de serie’ por parte de una revista.