Karime Borja: “Me cuidé pero me jugó el número”

Su cabello es largo y rubio, tiene ojos azules y es estudiante de Psicología en la Ecotec. La tarde del miércoles cuando EXPRESIONES la entrevistó llevaba tacones. Aunque luego de la sesión de fotos, Karime Borja Ansaldo (21), reina de Guayaquil, de la edición 62 del certamen, se los quitó por su estado. Tiene 4 meses y medio de embarazo. Por el papá, Matthew Lapo (22), el bebé llevará el nombre de Mateo Said. “Mi novio es el menor en su familia, nosotros le decimos Mateo, especialmente cuando nos enojamos con él. Y Said por mis parientes libaneses”, cuenta entre risas.

¿Cuándo y cómo supo que esperaba un bebé?

Me sentía rara, se me hincharon las encías. Me faltaba un par de semanas para mi período menstrual, esperé, esperé y nada. Me hice la prueba de embarazo hace 3 meses. Ahí supe de mi estado.

Si usted lo supo hace 3 meses, ¿por qué recién se hace público su estado?

Cuando fui al doctor tenía un mes y medio aproximadamente. Él me dijo que espere un tiempo prudencial para comunicar la noticia porque existen riesgos al inicio del embarazo. Luego que se cumplió esa etapa hablé con la organización del certamen. Todos nos quedamos en blanco y en shock. Ni ellos ni yo sabíamos qué hacer, por ello pasó un tiempo, hasta que se pronunció la alcaldesa (Cynthia Viteri). Sé que le debo respeto al certamen.

¿Qué es lo primero que pasó por su cabeza cuando confirmó su embarazo?

Ya me lo imaginaba, tenía un presentimiento, algo raro le pasaba a mi cuerpo y cuando leí que los resultados eran positivos, juro que me emocioné y no podía creerlo. A mi enamorado le había comentado que estaba asustada, me dijo que me iba a apoyar.

Conocía los reglamentos del certamen (soltera y sin hijos) y tenía una responsabilidad con la ciudad como soberana, ¿por qué no se cuidó?

Lo hice, pero me fui de viaje durante 20 días. Antes de irme, decidí no cuidarme para que descanse el organismo. Me jugó el número.

¿Por qué no entregó la corona?, era lo que correspondía...

Existían dos opciones, la primera renunciar y la segunda, seguir adelante con el reinado. Siempre dije que con cualquiera de las dos decisiones iba a estar tranquila, no quería causar un malestar a la organización. Aunque tenía muchas ganas de continuar, de decir que sí podía, eso no era suficiente. Cynthia Viteri tenía que dar su respuesta. Me apoyó.

¿Si se retiraba debía devolver los premios?

No sé. Los principales premios son la corona, antes estas prendas eran heredadas; una gargantilla y un carro, además otros que los entregan los auspiciantes. (A esta pregunta, la directora del concurso, Tahiz Panus, respondió que sí debía devolver lo entregado).

Si hubiese abortado no habría podido dormir el resto de su vida

¿En algún momento consideró no tener a su hijo?

Nunca, lo juro ante Dios, respeto a las personas que han pasado por esa experiencia de no tenerlo, pero soy estudiante de Psicología y sé que el aborto es un proceso traumático muy fuerte. No habría podido dormir el resto de mi vida, las mujeres quedan atadas a un trauma por siempre, además a veces surgen problemas de fertilidad.

¿Ha tenido los achaques comunes de su estado?

No he tenido antojos, mi enamorado sí. Sufrió de vómitos, se engordó. A mí solo me han dado náuseas y mucho sueño, aunque yo soy algo dormilona.

¿Le importa mucho el qué dirán?

Me importaba, estaba muy nerviosa, no lo puedo negar, pero soy una mujer creyente, católica, tengo un angelito, alguien que siempre me ha protegido y así fue.

Matthew, era su mejor amigo

¿Cómo conoció al padre de su hijo?

Matthew, era mi mejor amigo. Desde 2015 más o menos nos conocemos por amigos en común. Yo estaba en quinto curso del colegio Americano. Ambos mantuvimos una relación larga con otras personas, nos reencontramos cuando terminamos con nuestras respectivas parejas. Mágicamente nos enamoramos. Él es super buen dato, chistoso, mi familia lo quiere mucho, inteligente y estudia ingeniería eléctrica y automotriz. Llevamos juntos casi 2 años y medio.

Le atrae la actuación

La recordarán como la soberana que continuó con su reinado a pesar de estar embarazada, porque antes muchos no sabían quién era usted...

En mi caso lo que marcará mi reinado, es que embarazada continúe en mis funciones, si no habría sido una chica más que entregó su corona por su estado de gravidez.

Algunas exsoberanas de Guayaquil quieren ser Miss Ecuador, ¿usted soñaba con aquello?

Al inicio sí, pero luego me enganchó la parte social del certamen, y no estar tomándome fotos y ese tipo de actividades. Antes de todo esto, descarté participar en otro reinado. Estoy trabajando con el profesor Jorge Brunes. Damos bailoterapia gratuita a las mamás del sector del cerro Santa Ana tres veces por semana. En septiembre entrego la corona.

Luego del reinado y embarazo, ¿qué planes tiene?

La boda será el próximo año. Queríamos vivir juntos, casarnos y además viajar al exterior por las respectivas maestrías. En marzo del 2020 espero retomar mis actividades. Tengo proyectos sociales para madres solteras, adultos mayores... Me gustaría ser actriz, más que presentadora de TV, intervenir en una telenovela. Mi tío, Pablo Mario Ansaldo es actor. También me atrae el modelaje, he hecho fotografías. Dejé la pintura y el dibujo por mis estudios.

No pensó que ella lograría un cambio

La alcaldesa ha puesto en consideración que se cambie la ordenanza que regula el reinado y que se permita que chicas casadas o con hijos participen.

Me parece increíble porque no pensé que una señorita de 21 años logre cambiar algo así, un reinado de 62 años. Se marca un precedente en lo referente a la inclusión y rol de la mujer. Un hijo no es un impedimento para nuestros sueños. Simplemente cambian de dirección.

Las casadas o con hijos no tienen la misma disponibilidad de tiempo que las solteras.

Si una mamá quiere participar en el concurso, debe organizar su tiempo, sus horarios y tener claro cuáles son sus responsabilidades. Son las mismas obligaciones como si tuviera un trabajo.