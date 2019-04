Julián Gil: “Soy de los hombres que siempre ha amado sin ley”

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, el galán argentino compartió su manifiesto con EXPRESIONES y, entre otras cosas, reveló que es amante de la cocina y la fotografía, se comería un mofongo con Donald Trump y recuerda a Ecuador como un país de gente cálida y cultura viva.

1. “Mi corazón y mi alma son de Puerto Rico al ciento por ciento. Siempre he dicho y lo mantengo que eres de donde creciste, no de donde naciste”.

2. “Mi restaurante La Placita, en Miami, es un éxito total. La acogida fue mucho más allá de la esperada y estamos agradecidos por el apoyo. Planificamos abrir en otras ciudades, hay que soñar en grande y en donde podamos llevar la comida puertorriqueña, lo haremos”.

3. “En estos momentos la situación de la bandera boricua (como fachada del restaurante que generó protestas en Miami) está en manos de varios organismos del condado y no emitiremos opiniones al respecto”.

4. “En teatro trabajo en la obra ¿Es tuyo o es mío? para su estreno en Puerto Rico, y tenemos varias fechas de presentación en la isla. También conversamos con productores en otros países y esperamos tener respuesta positiva prontamente”.

5. “Yo sigo siendo el mismo, ahora más cauteloso y analizando más detalladamente todas las situaciones que se presentan día a día”. 6 “Soy de los hombres que siempre ha amado sin ley”.

7. “Sentirte acorralado te limita, te detiene. No te permite analizar diferentes opciones. Nunca será bueno”.

8. “Si mi conciencia hablara, diría que soy feliz, disfrutando la compañía de mis hijos, mi familia, mis seres queridos y disfrutando mi trabajo”.

9. “Mi mejor terapia es el ejercicio y después de eso, cuando tengo el tiempo disponible, me gusta cocinar y he recibido muy buenas críticas (risas)”.

10. “Una de mis pasiones es la fotografía porque me permite ver lo que me rodea de manera diferente, de apreciar detalles que de otra manera no vería”.

11. “Tengo la bendición de haber trabajado al lado de excelentes actrices y actores”.

12. “En el último proyecto, Por amar sin ley, ya en su segunda temporada, he compartido escena con dos grandes amigos, Ana Brenda Contreras y David Zepeda, profesionales entregados a sus personajes para siempre brindar a nuestro público lo mejor. Existe una bonita amistad desde hace años y sobre todo una gran confianza”.

13. “No tendría ningún problema en compartir un mofongo (plato boricua) con Mauricio Macri y Donald Trump para que disfruten de la comida típica puertorriqueña”.

14. “Me acuerdo perfectamente de Ecuador, es un país muy hermoso, de gente cálida y cultura viva”.

15. “A propósito de mi nueva película Jesús de Nazaret, esta Semana Santa hay que vivirla en un período de reflexión y de meditación. Analicemos el momento actual que vive la humanidad y cómo podemos colaborar para que haya paz, comprensión, compasión y unión de todos, más allá de razas, culturas, géneros y diferencias”.

16. “La cinta Jesús de Nazaret fue rodada en la ciudad de Almería. Luego de su estreno en Colombia (mañana), también será proyectada en México, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y España”.

En la piel de Jesús de Nazaret

“Es de los personajes soñados que todo actor quiere interpretar y llegó a mi vida en un momento que me encontraba profesionalmente y espiritualmente pleno. Un papel totalmente distinto a los que el público está acostumbrado a verme, casi siempre como un villano. Este proyecto, junto al de Santiago Apóstol (2017), ha causado en mí un impacto y un cambio drástico en mi vida profesional, personal y espiritual. Lo más difícil fue encarnar a alguien de la historia y sentí una gran presión y una gran responsabilidad, ya que es un personaje bíblico y de no hacerlo correctamente puedo ser señalado. Se planificó el estreno de Jesús de Nazaret para este Jueves Santo (mañana) en Colombia, ya que todos los que profesamos la fe cristiana celebramos la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo”.

Conócelo

• Nació hace 48 años en Buenos Aires (Argentina), pero se crió en Puerto Rico.

• Ha destacado como modelo, empresario y actor.

• Entre sus novelas se destacan Acorralada, Sortilegio, Mi conciencia y yo, Eva Luna, Los secretos de Lucía, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor y Amar sin ley.