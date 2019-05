Juan Carlos Arciniegas: Yalitza Aparicio tiene la responsabilidad de no permitir que la encasillen

Colombiano de nacimiento. Juan Carlos Arciniegas vive en Estados Unidos, es presentador (desde Hollywood) del programa diario de entretenimiento Showbiz, de la cadena CNN en español, y embajador de los premios Platino del Cine Iberoamericano, cuya gala se desarrolló este mes en la Riviera Maya.

“Desde la primera edición en 2014 en Panamá, estuve vinculado como presentador a estos reconocimientos al cine, luego repetí al año siguiente en Marbella, España. Los organizadores querían que continúe y se dio la propuesta de que sea el embajador. Vi nacer este ‘bebé’ y ya camina”, cuenta entre risas.

Apasionado por el cine, un gusto y arte que descubrió mientras cursaba la carrera de Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana en su natal Bogotá. Fue creador y conductor del espacio cinematográfico Ojo crítico. “Considera que hay mucho camino por recorrer, aún es difícil que las películas nuestras se vean en nuestros países y más que se vean en otros”.

Posee una mordacidad innata que se nutre de su sentido del humor. Juan Carlos conversó con EXPRESIONES.

Usted es fanático de la cinta Roma (que se llevó 5 platinos) y de su protagonista, Yalitza Aparicio.

Totalmente y lo seguiré siendo. A Yalitza le quitaron el Óscar, competía con un gran grupo de actrices, como Glenn Close, pero hizo un trabajo excepcional y el mérito de ella era que no tenía las herramientas de las actrices con experiencia, de oficio, con formación.

Yalitza ha recibido muchas críticas, entre ellas, que no es actriz, que no tiene futuro ni preparación y que Roma fue su debut y despedida.

No creo eso porque es una mujer muy inteligente. He conversado en varias ocasiones con ella. La última vez que lo hice me comentó que se está preparando, recibiendo clases de actuación, le han hecho ofertas y enviado guiones, los está leyendo para tomar una buena decisión.

Corre el riesgo de que la encasillen en determinados personajes, como el de la empleada doméstica indígena.

Tiene la responsabilidad consigo misma de no aceptar esos roles para que no la encasillen y, por otro lado, es la responsabilidad de los creadores entender que una mujer como ella puede hacer diferentes personajes, si está preparada. Deben cambiar y apostar por una protagonista que no tiene que ser solo la mujer de un metro ochenta. La historia de Yalitza es maravillosa, una chica que no quería ser actriz y vean donde estuvo, nominada como mejor actriz en los Óscar. Puede hacer lo que quiera.

Desafortunadamente ha sido víctima de los envidiosos, como siempre ocurre...

La envidian por verla ahí. Hizo un comercial de champú con un mensaje que expresa algo como: ‘Tener la cabeza arriba con la frente en alto’. Tiene un cabello largo, negro y muy hermoso. Lo está haciendo bien y si la asesoran como es debido, hará proyectos interesantes y que romperán esquemas.

“Respeto el gusto de la gente, por ejemplo a los que ven Avengers”

Hace 25 años, Juan Carlos se marchó de Colombia. “Me fui porque me ofrecieron un trabajo en Reuters en Miami. Un amigo me comentó que existía una oportunidad en esa agencia de noticias. Yo estaba trabajando en un informativo haciendo política y me sentía contento en mi país. Mi mamá (Cecilia) me dijo que lo intente, porque me estaban ofreciendo algo sin buscarlo”, expresa.

Es fundador de la cadena CNN en español. Ingresó en 1997. Lejos de estar ‘mareado’ por tener acceso a tantas celebridades, se mantiene con los pies bien puestos en la tierra. “Jamás me interesó el periodismo de espectáculos, llegué por accidente. Lo probé y me encantó. No me considero un personaje, ni en mi casa lo soy, si estoy haciendo lo que hago es porque amo el cine iberoamericano”.

Recuerda que su primera alfombra roja fue para “unos Óscar. Estaba muy nervioso y además era la primera vez que veía a tantas estrellas juntas. Nicole Kidman iba de la mano de su esposo, en ese entonces Tom Cruise”.

Generalmente los críticos no son bien vistos, sin embargo, usted se ha ganado el respeto.

Creo que como en cualquier profesión el respeto o credibilidad se gana lentamente. No es tan fácil, pero se puede perder en un segundo. Yo doy argumentos cuando hago un comentario, no es solo decir que tal o cual película me gusta o no. Hay que dar razones. No se trata de ser un niño malcriado. Con el tiempo he aprendido a respetar el gusto de la gente, por ejemplo, a los que ven Avengers y la han convertido en la cinta más taquillera de la historia. Es el gusto de la masa, de la mayoría. Sin embargo, algunos consideran que Roma es aburrida y mala. A mí me parece una obra maestra. Es difícil hacer amigos en este negocio. Algunos me han preguntado qué me pareció su largometraje. Soy honesto y les respondo que no me agradó.

Más que espacios informativos o críticos, ahora hay mucha chismografía.

Respeto la fuente que cubro. Creo que hay estilos. La gente me conoce y sabe qué esperar de mí. Los artistas me han dicho que me consideran muy profesional.

“Las historias interesantes se están viendo en TV, antes no era así”

Casi todos los actores quieren estar en Netflix.

Siempre se vio a la TV como la niña fea de la fiesta. Los niveles de producción se dispararon por las plataformas y canales de cable y como destacados directores se atrevieron a pasar al formato de la pantalla chica, los actores se sintieron con seguridad de estar ahí. Además, las historias interesantes se están viendo en TV, antes no era así.

También hay un boom de las bioseries, como las de Luis Miguel, Silvia Pinal...

Me cuesta comprometerme con una producción de muchos capítulos. Estoy viendo Historia de un crimen, es la serie de Netflix sobre el asesinato del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio. Me interesa el tema. En Colombia existió un caso similar. También lo mataron.

Le encanta la moda

Compartir con tantas estrellas, exige estar bien vestido, en pocas palabras, impecable.

Me encanta la moda y conocer las tendencias. Ojalá hubiera estudiado diseño, la moda es un arte y no es superficial. La actriz Zoe Saldaña me lo enseñó, ella luce un estilo muy particular. A algunos no les gusta. Me preguntó si había visto a una costurera haciendo un traje, lo que hace es una entrega, le pone pasión. Además es una expresión de la personalidad. No tengo un estilo definido. A veces soy clásico, vanguardista y escucho las opiniones de los demás.