José Luis Rodríguez: “Necesitaba un freno en mi vida”

Es uno de los mayores referentes de la balada romántica, con más de 50 años de carrera. José Luis Rodríguez, el Puma, ha vivido todo tipo de experiencias, desde triunfos y éxitos hasta el estar cerca de la muerte. En 2017 fue sometido a un trasplante de pulmones, un hecho que le cambió la vida.

Desde Miami, vía telefónica, el artista venezolano, intérprete de éxitos como Dueño de nada, Silencio y Voy a perder la cabeza por tu amor, compartió sus vivencias y habló también de su próxima venida a Ecuador, donde ofrecerá una serie de shows en los primeros días de octubre, como parte de su gira Agradecido.

¿Hacía falta pasar por un trasplante de pulmones para agradecer?

Nadie quiere que le pase esto para valorar lo que tiene, pero en mi caso te puedo decir que vivía a una velocidad que ni siquiera sabía dónde estaba. Necesitaba frenar y ocurrió de esta manera.

¿Y hoy cómo vive la vida?

No existe el ayer ni el mañana. Vivo el ahora, los demás días no están en mi calendario. Trato de no hacer daño ni lastimar a nadie, ni a la gente ni a los animales ni a las plantas.

Ver de cerca la posibilidad de no encontrar un donante hace casi dos años lo frenó en esta carrera vertiginosa. ¿Qué se siente saberse frágil y vulnerable?

Yo tenía cosas pendientes, por eso le pedí a Dios un poco más de tiempo. No pensé que algo así podría sucederme. Eran shows, conciertos, viajes, presentaciones sin parar. No me detenía a pensar ni siquiera en lo que la gente me decía o pensaba de mí, o lo que podía generar en los demás, no había tiempo para eso. Pero luego de lo que me pasó, alcancé a dimensionar el cariño de ese público que me ha seguido todo este tiempo y es algo que me conmueve hasta ahora.

¿Hubo lágrimas?

Hasta ahora, te confieso que a veces lloro. En los especiales de televisión que me han hecho y están por producirse, ha sido imposible contenerme. Agradezco la preocupación de tanta gente que ha sido una especie de sostén.

Camilo Sesto falleció hace poco y hubo quienes lamentaban que quedan pocos románticos de aquella camada que trascendió en el tiempo. Sobreviven, además de usted, Raphael, Julio Iglesias, José José y Roberto Carlos.

Bueno, hay que seguir hasta que Dios nos dé energía y fuerza. Julio (Iglesias) para mí fue siempre un visionario. Cada uno creó un estilo, trascendió y eso es una bendición para los que quedamos todavía aquí.

¿Qué tal la recepción de Agradecido?

Muy contento. La canción fue escrita por Érika Ender, la misma del éxito Despacito. La gira, a la que bautizamos con el mismo nombre, compila los ciclos de mi carrera y las canciones. En los shows veo a las abuelas, las madres y sus hijas. Soy multigeneracional (risas).

Esa canción es un guiño al género urbano. ¿Cuál es su opinión de este ritmo latino?

Hermano, la música es música, cada quien con su estilo. Hay público para todo y si esta llega al corazón de la gente habrá cumplido su objetivo.

¿No ha pensado en volver a las telenovelas?

No. Para nada.

¿Y la bioserie de su vida?

Todo va tranquilo y despacio. El tiempo de Dios es perfecto, no el tiempo de uno... Si se da, se da, pero no hay nada concreto. Las cosas hay que hacerlas bien.

¿Y después de Agradecido?

No me detengo a pensar en eso. Como te dije al inicio de esta entrevista, me interesa únicamente el hoy y valorar este momento que hablo contigo... Es que despertar y estar vivo es un milagro, la gente lo ve como algo normal cuando no es así. Solo pienso en seguir con salud y vida, porque estoy consciente de que todo es prestado, incluso estos pulmones que tengo ahora. Es que vivir es una bendición.

TRES DATOS PARA RECORDAR

*De niño vivió exiliado en Ecuador junto a su mamá y hermanos, ya que su madre fue miembro activo del partido político venezolano Acción Democrática, por lo que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez la obligó a dejar el país. En Guayaquil se estableció por dos años.

*Su apodo, el Puma, se lo debe a un papel que personificó en el año 1974 en una telenovela venezolana llamada Una muchacha llamada Milagros, de Delia Fiallo. En esta producción, protagonizada por Rebeca González y José Bardina, dio vida a Omar Contreras, el Puma.

*En 2014 grabó a dúo con Juan Fernando Velasco el tema Pequeña ciudadana, que el artista quiteño incluyó en su álbum Misquilla.

CONÓCELO

*Nació en Caracas, Venezuela, el 14 de enero de 1943.

*En sus 50 años de carrera ha destacado como cantante, actor, empresario y productor discográfico.

*Ha grabado más de 40 discos (como solista) y 33 telenovelas.