José Andrés Caballero: “Me gustaría trabajar con Jennifer Aniston, mi amor platónico”

Es malo para el fútbol, come encebollado tres veces por semana y considera que la televisión nacional carece de periodismo de espectáculos. En el nuevo Tengo que decirlo, José Andrés Caballero lo cuenta todo a EXPRESIONES.

1. “Actualicé mi estado emocional hace poco (risas). En este momento veo todo con mucha alegría y paz. Siento que lo que viene es bueno y totalmente productivo”.

2. “Muy pocas cosas me molestan, entre ellas la mentira. Soy Tauro y para que realmente pierda las casillas debe ser algo muy fuerte, como por ejemplo que se metan con mi familia, mi madre. Por lo demás, soy muy pacífico y tolerante”.

3. “Prefiero no pensar en cosas del pasado, deben quedarse con la historia, pero para eso hay que soltar. Traerlas a tu presente daña tu futuro”.

4. “Yo funciono haciendo las cosas con pasión y control para no desbordarlas. Todo debe estar dosificado y ajustado de alguna manera, paso a paso”.

5. “Hay dos frases que aplico para que las cosas me salgan bien. Una de ellas es medio groserona y la otra es ‘querer es poder’. La aprendí muy chico y cuando quieres algo debes moverte para conseguirlo, eso implica disciplina, dedicación, entrega, sudor, sacrificio, constancia y respeto al oficio”.

6. “Me mueven las cosas nuevas, el descubrir y el saber qué va a pasar”.

7. “Yo pensé que no era bueno para cantar hasta que Pedro Moscoso me hizo caer en cuenta que sí lo era y de hecho canto en el musical Y un día Nico se fue”.

8. “Soy malo para el fútbol. Me quedé de año en esa materia y es chistoso, porque mi familia es futbolera. Mi papá es hincha de la barra brava de Barcelona. Yo soy ‘amarillo’ por genética pero cambié el fútbol por la música y empecé a tocar guitarra”.

9. “Como encebollado tres veces a la semana como mínimo. Sé cocinar pero este plato no lo cambio por nada”.

10. “Tal vez no siempre fui un caballero y sí más hidalgo (risas)”.

11. “Terminé de grabar la primera temporada de Sharon la hechicera hace un mes y arrancamos a grabar la segunda a inicios del próximo mes, interpreto a Ángel Corona, un periodista de espectáculos que no es amarillista, vive enamorado de la cantante y es chantajeado por su jefa”.

12. “En septiembre, estrenaré en el teatro, Por culpa del amor, un micro musical con Verónica Pinzón que presentaremos en Pop Up de Urdesa; y en octubre en La Bota, Jaime Tamariz me dirigirá en Bajo terapia junto a Claudia Camposano, Alejandro Fajardo, Diego Naranjo, Frances Swett y Alejandra Paredes”.

13. “Siempre es un gusto actuar con Álex Vizuete. Hacíamos clown en las aulas y hemos visto el crecimiento de cada uno, además de compañero es un tremendo amigo”.

14. “Me gustaría trabajar con Jennifer Aniston, además que es mi amor platónico (risas). El mexicano Luis Gerardo Méndez lo pudo hacer en Murder Mistery, es locazo pero no imposible”.

15. “Bien o mal se hace producción nacional y hay un avance y crecimiento en dramatizados en cuanto a calidad visual. Hay mucho talento en Ecuador dispuesto a trabajar”.

16. “En la televisión nacional existe periodismo de farándula pero no de espectáculos, no se preocupan por informar cuándo son los conciertos, las obras de teatro, los estrenos o los proyectos de un actor sin entrar en el morbo farándula, por eso muchos espacios culturales no se llenan por la falta de predisposición que tienen estos medios para difundir lo que hacemos”