Jorge Heredia se quedó sin su millón de seguidores

Ahora está tranquilo. Pero en la madrugada del domingo, Jorge Heredia no supo entender del todo que sucedía con su cuenta de Instagram cuando transmitía en vivo un certamen de belleza.

El presentador de televisión fue víctima de un ataque informático por medio de esta red social, en la que además usaron su cuenta de Facebook y correo electrónico.

Su usuario @jorgeherediatv (dónde tenía más de 1 millón de seguidores) ya no existe, en su lugar @yusufcofficialz125 tomó la cuenta y ya ha empezado a borrar sus fotos y vídeos.

“Instagram me notificó que se conectaron en Quito y en países lejanos que no recuerdo. La cantidad de seguidores no me preocupa porque puedo recuperarlos, pero si era un medio de trabajo”, explicó.