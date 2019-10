Jorge Blanco: “Quiero inspirar. Es mi meta”

En 2012 dio el salto a la fama mundial. Hoy, a sus 27 años, el jalisqueño tiene un nombre famoso en toda América y Europa gracias a su papel de León en Violetta.

Jorge Blanco tiene su propia música y guitarra bajo el brazo. Su proceso de renovarse ya está en marcha y ahora se presenta totalmente real con sus historias hechas canciones.

En esta entrevista para EXPRESIONES, el también youtuber nos habla de esta nueva etapa con su EP Conmigo. Además es uno de los invitados más famosos del festival de personalidades de Internet.

¿Cuál es su misión con este primer disco?

La idea de este álbum, el primero, es también sacarlo en físico, además de formatos digitales. Y bueno, poder entrar con mi música a esos países los cuales ya conocen mi trabajo con las giras anteriores. Mi sonido es lo que más me emociona y poder regresar a Ecuador de esta manera va a ser bastante emocionante.

¿Es constante la cercanía de su público de Ecuador por redes sociales?

Últimamente ha sido más difícil verlo porque como estoy volviendo poco a poco a cada país, todos los que me seguían están haciéndose presentes. No hay un lugar en el que crea tenga más seguidores. Quizá no estaban tan activos, pero los fans han reaparecido muy emocionados yendo a eventos, yendo a los festivales. Eso me encanta porque uno no sabe qué tanto continúan apoyándote hasta que ya vas. En esta ocasión, Ecuador espero no sea la excepción.

La música ahora es la prioridad, pero ¿cómo nace la invitación al Club Media Fest?

Es que bueno, ha sido parte fundamental para mí todas las redes sociales. Mi lado influencer fue hacer la conexión específica para saltar de actor a música. Así los fans veían más a Jorge y dejaban de lado los personajes. Cuando terminó la etapa de León los chicos se quedaron conmigo y me han ayudado un montón.