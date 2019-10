El escenario fue Lomas de Urdesa , donde vive Leyser. No fue fácil preparar todo. Vieron la película y notaron que ese momento es el único en donde se ve al Joker completamente feliz y en el cual, según Leyser, “el personaje dejó de ser humano”.

La fiebre del Joker contagia a cientos de aficionados y Guayaquil no se queda atrás. Hace unos días se viralizó en redes sociales un video grabado en la ciudad, en donde aparece un hombre disfrazado del villano de DC .

Ha habido comentarios de todo tipo. Los más buenos, agradecen el parecido con el protagonista, alto, delgado , con melena. Los más crueles, en cambio, apuntan a que la interpretación no fue buena. Vallarino acepta las críticas.

“El Joker es complejo en el sentido psicológico . No tiene una sola personalidad”, describe el también actor, quien confiesa que cada uno de sus trabajos ha requerido de un estudio profundo del personaje a interpretar.

Delia González maquilló al Joker. Vallarino ya tenía el traje por su afición y otros trabajos en donde personificó al villano. No fue fácil trabajar al personaje. Ni siquiera porque solo se trató de la escena del baile.

De hecho, CNN afirma en una nota reciente que parece que esas escaleras, que conectan las avenidas Shakespeare y Anderson, en West 167th Street, se están convirtiendo en una atracción turística popular, potencialmente para el disgusto de los residentes reales del Bronx.

El comediante Desus Nice, copresentador de ‘Desus & Mero’ de Showtime, tuiteó sobre el flujo de personas que visitan las escaleras. “Legalmente, como residente del Bronx, se te permite y se te alienta a que cobres impuestos a las personas que están visitando las escaleras del Joker”.

Una canción polémica

Pero no todo es color de rosas en torno a la escena. El tema Rock and Roll 2 de Gary Glitter, el músico encarcelado por pedofilia, ha causado tanta polémica que incluso se ha pedido que sea retirada del soundtrack de la película del ‘Joker’, situación que Warner Bross aclara si se hará o no.

Este tema es precisamente el que suena cuando el Joker baja las escaleras, y aunque es una de las escenas más importantes se pidió se eliminara o se cambiara el tema, ya que ha muchos les molesta que la productora haya elegido un éxito de un músico condenado por pedofilia.