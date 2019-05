Johnny Depp sobre Amber Heard: “Fui víctima de su violencia”

Johnny Depp ha acusado a su exesposa Amber Heard de haber abusado de él, durante su primera declaración en la demanda por difamación en la que reclama a la actriz 50 millones de dólares. El actor, de 55 años, presentó una declaración donde argumenta en primera persona su relación con Heard, de 33, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso la revista People.

“He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moratones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior”, declaró Depp. “Seguiré negándolo el resto de mi vida. Nunca abusé de la señora Heard ni de ninguna otra mujer”, agregó.

Depp, en cambio, aseguró haber sido víctima de abuso por parte de su exmujer. “Ella fue la perpetradora, y yo la víctima”, alegó. “Mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, la señora Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica contra mí, a menudo en presencia de algún testigo, que en algunos casos me causaron daños corporales graves”. En su declaración, Depp afirmó que Heard le golpeó, le dio un puñetazo y le dio una patada, y agregó: “Ella también me lanzó objetos con frecuencia, como botellas pesadas, latas de refrescos, velas encendidas, controles remotos de televisores y latas de disolvente de pintura, que me hirieron gravemente”.