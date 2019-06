Johann Vera, la música es su reto y capricho

El año anterior fue uno de los más complicados en la vida de Johann Vera. El cantante ecuatoriano tuvo que postergar sus sueños por las circunstancias con las que no contaba.

La entrevista

¿Cómo es su vida normalmente?

Es como la muestro en redes sociales. Honestamente creo que todo lo que me pasa en la vida es porque se ha alineado y así pasan cosas increíbles. Cuando nos cambiamos a Miami, entre las primeras personas que conocí están Mau y Ricky, entablé relaciones con los Montaner y así conocí a más personas. Mi día normal está siempre enfocado en mi trabajo. Así sea subir una foto a redes, todo está pensado.

¿Se desligó de su imagen de youtuber y ahora es más músico?

Sí, eso espero. La gente me puede poner el título que quiera, lo importante es que conecten con lo que tengo que decir, en cualquier formato. No importa cómo llegaron a mi música.

¿Pero está más confiado en lo que hace?

Sí. Antes no me hubiera catalogado como cantautor, pero ahora en este proceso y con mayor confianza ya puedo decirme artista y cantautor. Por fin he podido encontrar la voz y el sonido que quiero demostrar.

¿Cuántas canciones faltan por salir?

Sencillos, ninguno. La música ya está. Lo que pasa es que es complicado ser independiente, lograr que todo se alinee, el presupuesto, tener gente detrás para que pasen las cosas.

¿Lo financian sus papás?

Nunca. Ni un dólar. Desde pequeño yo he hecho lo mío, castings y comerciales, y así podía pagar mis clases. Ellos no me apoyaban en esto, por eso yo lo costeaba.

Era la forma de decirles que esto es lo suyo...

Sí, y que no iba a parar de hacerlo. De alguna forma me enseñó a crecer.

¿Rebelde o perseverante?

Para ser perseverante se necesita ser rebelde. Lo puedes ver hasta en mi audición de La Banda o cómo le pedí a Chayanne acompañarlo. La gente puede tomar lo que hago de cualquier forma.

¿Cuándo se rinde?

Mi caso es bastante complicado. Hubo situaciones que en serio me hicieron pensar que no debería seguir en la música.

Se notó por el pare en las redes...

Sí, pero no fue tanto por eso. La gente piensa que las redes son trabajo y sube contenido por subir. Todo lo que pones debes sentirlo y significar algo para ti para después publicarlo.