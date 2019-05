Jhonny Lexus: “No golpeo a las mujeres”

El cantante Jhonny Lexus abre su corazón a EXPRESO y rompe el silencio luego de las acusaciones de violencia hacia su expareja.

“Yo no golpeo a las mujeres. Vengo de una madre que me enseñó el respeto a las damas y tengo muchas amigas y exparejas que pueden dar fe de que jamas he golpeado a nadie”, recalcó el cantante reguetonero.

Además dice que por ahora está dedicado a su labor musical y que por ahora está dedicado a componer temas nuevos a ayudar a nuevos valores musicales y que pronto dará una sorpresa a todos sus fanáticos de siempre.

“Estoy finalizando un nuevo disco que tendrá el ritmo y la esencia a la que Jhonny Lexus nos tiene acostumbrado. Preparo algo que va a superar al tema “Martilla” que la gente aún lo canta pese a que han pasado varios años”, advirtió Lexus.

El artista fue demandado por la madre de su hijo por supuesta agresión física, e incluso subió un vídeo a las redes en la que mostraba huellas de los golpes que habría recibido de parte del cantante urbano.

“Espero salir bien de todo esto porque repito, yo no pego a las mujeres, solo las amo”, dijo Lexus a este Diario.