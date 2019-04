El inspirador cambio de la hija de Daddy Yankee

Aunque está orgullosa de ser la hija de Daddy Yankee , el rey del reguetón, Jesaaelys Ayala ha logrado abrirse camino por sí sola y no por el nombre de su papá. A sus 21 años, es actualmente una reconocida maquilladora donde expone tutoriales de belleza. Sin embargo, ese no es el único logro de la jovencita.

“Bajar de peso no es fácil. La comida es una droga más”, declaró en su cuenta de Instagram junto con una serie de fotografías del antes y después de su cuerpo que sorprendieron a sus seguidores.

Debido al exceso de peso, su autoestima estaba por el piso, no le gustaba mirarse en el espejo, no quería que le tomaran fotos de cuerpo completo... en fin, “no me gustaba como era”, confesó la hija del reguetonero, quien lloraba de la frustración porque no lograba perder kilos a pesar de intentar varias dietas.

Su determinación ocurrió cuando le dijeron que pesaba 227 libras “¡Sí! Y decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca. Empecé a ejercitarme y a comer sano”, reveló Jesaaelys sobre el método con el que finalmente logró alcanzar su meta.

Desde entonces, en su cuenta de Instagram se dedica a temas de maquillaje y moda donde luce su nueva figura con vestidos ajustados que realzan sus curvas. La segunda hija del intérprete de Gasolina, aseguró que con el apoyo de su familia, su perseverancia y paciencia logró acostumbrarse a nuevos hábitos saludables.

“Los cambios no se ven de un día para otro, pero se puede”, aseguró la influencer y dijo que bajar de peso fue el logro más importante de su vida.