Jennifer Aniston y sus secretos para lucir por siempre joven

Jennifer Aniston es un personaje que fascina tanto a sus admiradores como a sus detractores por su capacidad para renovarse. Un libro titulado Friends with benefits, de Ian Halperin, revela algunos de los secretos de la actriz, que se muestra espléndida al llegar a los 50 años. Aniston, quien se separó hace un año y medio del también actor Justin Theroux, invierte 278.000 dólares al año en terapia, yoga, tratamiento láser para reafirmar la piel e incluso clases de actuación. Quien durante algún tiempo fue conocida como la pobre Jen tras ser abandonada por Brad Pitt está en su mejor momento.

“¿Quién hubiera pensado que Jen se vería mejor que Angelina Jolie? Eso demuestra que en la vida no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Estoy muy feliz por ella”, declaró un amigo cercano de Aniston a Ian Halperin. Otra persona de su círculo más cercano aseguró que Aniston no busca la felicidad, sino su bienestar. “Es un verdadero icono de Hollywood. No creo que haya una actriz que se vea mejor que ella a los 50”.

Hacer meditación diaria y terapia regular le permitió sobrellevar la muerte de su madre, Nancy Dow, ocurrida en 2016, de la que estuvo alejada varios años. Pitt acudió al funeral y consoló a la que en el pasado había sido su esposa. Aunque Aniston y Pitt estuvieron distanciados durante años, se reconciliaron poco después de que la actriz se divorciara. El asunto de la separación es algo que también toca Halperin en su libro y cuenta que lo peor fue que los medios de comunicación iniciaron las comparaciones entre ambas actrices con un resultado más favorable para Jolie.

En los últimos años la vida de la artista ha sido señalada por los tabloides, que le han asignado decenas de parejas y han especulado con embarazos inexistentes. Además de Pitt, solo se le han conocido otras dos parejas serias: el actor Vince Vaughn, con quien salió poco después de su divorcio, y el también intérprete Justin Theroux, con quien llegó a casarse.