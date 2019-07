Jasú es productora de artistas

Siempre se la ha visto en los escenarios cantando y en otras ocasiones actuando o como presentadora del programa De casa en casa, de TC. Jasú Montero, quien mañana cumplirá 39 años, ha incursionado en una nueva faceta, productora de artistas. Su primer grupo se llama Soneras.

¿Le picó el bicho de ser productora?

Hace dos años tuvimos la idea de formar un grupo musical. Con el estilista Fernando Véliz y con mi mánager, Andrea Pesantes, conversamos. Le pedí a ella que convoquemos a chicas para una audición. Al principio queríamos un grupo de tecnocumbia. Las elegidas fueron Daniela Silva, Allison Caiza, Nicole Cedeño y Leonela Gallardo (las dos últimas inicialmente no estaban). De las preseleccionadas saldrá una quinta integrante. Cuando las llevé con el arreglista Pedro Chinga, me dijo que no las desperdicie en un solo género, porque tienen mucho talento y pueden cantar otros géneros que les permitan desarrollar su voz. Su estilo es variado.

Su experiencia en Kandela & Son y en Las Tr3s le ha permitido desempeñar estas nuevas actividades musicales. ¿Es muy exigente?

Sé lo que es estar detrás de un grupo y también delante. Cuido la imagen de ellas en todos los sentidos, que no muestren mucho, aunque para fotos es otra cosa, estas pueden ser un poco sexis, pero en los shows en vivo prefiero que no enseñen tanto. Más que bonitas y talentosas, lo importante es que se sepan comportar y que sean disciplinadas. Que den una buena imagen. No quiero que se involucren en asuntos feos que nos causen problemas, no solo a ellas, sino a toda la agrupación. Nos debemos adaptar a sus horarios porque las chicas estudian en la universidad. Sacaron el tema Volverme loca de Pedro Chinga y ya se viene la salsa Me importas, un cover.

Este es su primer grupo. ¿Vendrán otros?

Es un trabajo exigente. Andrea se va con ellas a las entrevistas, a los ensayos con el coreógrafo Jacobo Olaya, quien se encarga de su preparación. Al inicio bailaban con dos pies izquierdos (risas). Ha sido un proceso largo, la base está hecha.

¿Se retira del canto?

Cantaré hasta que Dios me lo permita.

¿Qué ‘cocina’ Jasú?

Un tributo a la peruana Eva Ayllón, a quien admiro mucho. Temas como Mi propiedad privada, Nada soy, un mix como de ocho minutos. Además, la otra semana grabaré una cumbia. Pedrito me la dará, veremos con qué me sale. Por otra parte, iré con mi hija Leonela en noviembre a Panamá porque me gané un viaje en el reality La mamá del baile del programa De boca en boca. Por las fiestas de Guayaquil seré parte de la Feria de Emprendedores Famosos, el 25, 26 y 27 en Malecón y Tomás Martínez. Venderé ropa.

David Reinoso, Catherine Velasteguí y Emerson Morocho sufrieron un accidente de tránsito que casi les cuesta la vida al viajar de madrugada luego de trabajar.

Cuando me enteré de la noticia me aterré. Muchas veces, tras una presentación volvemos a la ciudad a esas horas por la desesperación de llegar a casa, pues tengo una hija a la que quiero ver, al día siguiente debo estar en el programa. No se mide el riesgo. Yo siempre tengo un plan A y un plan B. Si llueve, ya no regreso en la noche y me quedo en un hotel. Si es una población que queda a tres o cuatro horas de Guayaquil, regreso. Si estoy muy lejos, no.

Se aproxima a los 40. ¿Le teme al paso del tiempo?

(Risas) No le temo al paso de los años, le temo a Dios.