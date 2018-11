Jarabe de pico se fue del aire

Era un día importante para Mónica Bucheli porque hacía realidad su sueño: lanzar sus jeans, Monabu. Sin embargo, ni ella ni sus compañeros imaginaron que el jueves les darían la noticia sin anestesia de que el programa Jarabe de pico, de Teleamazonas, salía del aire y que todos, la recién llegada Cynthia Naveda, Will Mendoza, Dora West, Emerson Morocho (la señorita Laura), Soledad Barberán, el productor, Mario Naranjo, la directora de contenido, Carmen Cortez... trabajaban hasta ayer en ese espacio farandulero que se mantuvo casi seis años.

“Nos reunieron y nos dieron la mala nueva. Tengo mi negocio, pero no todos están en la misma situación”, comentó la anfitriona del evento de moda. Además, Dora West en la emisión de ese día lo confirmó.

A pesar del balde de agua fría que recibieron, algunos no quisieron dejar sola a su compañera en esta ocasión especial, incluso la gerenta de producción del lindo canal, María del Carmen Arellano (en la foto junto a Mónica y Will Mendoza) la acompañó. Ella viajó desde Quito para hablar con el personal sobre el cierre de Jarabe de pico.

“Se está reestructurando la pantalla. La semana pasada se hicieron cambios de programación en la mañana, el lunes empezarán los de la tarde y luego los de la noche. No habrá más espacios de farándula. Es un canal que no es para este tipo de programas. No es que después de casi seis años nos dimos cuenta, Jarabe de pico funcionaba muy bien en otros aspectos, con un grupo de gente muy profesional, pero en estos momentos Teleamazonas tomará otros rumbos y se priorizarán temas. De hecho Yo me llamo en el cual está Paola Farías se acabará en dos semanas. No habrá reubicaciones de personal”, dijo al consultarla sobre esta inesperada decisión.

Muchos dirán que tras la salida de Marián Sabaté el espacio no funcionó. “El rating no ha cambiado con ella o sin ella”, añadió la ejecutiva.

El productor Mario Naranjo admitió que estaban “muy afectados, no es una estrategia para sacar un nuevo espacio, eso lo dejo claro. Fue una decisión tomada por los directivos porque se reestructurará la imagen y contenido, en la que la farándula no irá. Creo que cada uno de los chicos se reinventará porque son talentosos. Los veremos haciendo radio, TV o Internet, la nueva tendencia. Nadie se despide con alegría. Estuve frente al espacio un año, tres meses. Jarabe estaba consolidado, tenía una franja ganada, cambió de estilo. El público se ha volcado con mucha pena en las redes sociales, aunque no faltarán los que se alegren porque alguien sale del camino”.

La presentadora Cynthia Naveda no cumplió ni un mes en el espacio. Llegó el lunes 22 de octubre tras renunciar de RTS y tomarse unas breves vacaciones en Galápagos. “Aún estoy en shock, pero me siento tranquila porque creo que algo bueno pasará. A los hijos de Dios siempre les ocurren cosas buenas”. De última hora nos enteramos que ayer tenía prevista una reunión con la gente de Teleamazonas, porque su caso es especial.

En el lanzamiento de la línea de jeans, Mónica desfiló con las prendas, así como Silvana Torres y Mafer Pérez. La presentación estuvo a cargo de Miguel Cedeño, de TC.