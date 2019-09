A Janan Velasco la conocen más por la telenovela de Sharon

Era parte de Kandela & Son. Sin embargo, la manabita Janan Velasco (22) tomó la decisión de separarse luego de 3 años en esa agrupación para emprender su carrera en solitario. Su lanzamiento en la nueva etapa está previsto para el próximo mes. Además, la cantante se acaba de comprometer con Kevin Alvarado (24).

¿Por qué dio un paso al costado en el grupo musical?

Fue mi primera vez. Me siento agradecida con la representante Loly Ochoa, pero a veces se necesita hacer cambios. Di tres años de mi vida a Kandela porque cuando me meto en algo lo hago a conciencia. Al principio no bailaba, practiqué mucho y ahora lo hago. Estoy planeando hacer algo por todo lo alto para lanzar mi carrera como solista.

¿Seguramente no fue fácil tomar la decisión?

Muy duro, porque las chicas (Blanca Sttrone, Susana Rivera y Brigitte Sosa) eran como mis hermanas. No solo viajábamos, además salíamos al cine o a comer. Seguimos siendo amigas, las extraño porque compartimos mucho. Cuando llegué de Manabí no conocía a nadie ni al medio.

¿Pero es un riesgo?

Luego de mi participación en Sharon, La Hechicera el público me ubica más. Siempre gritaban el nombre del grupo, ahora gritan mi nombre. Estuve en el reality de Ecuavisa que buscaba a la actriz que la iba a personificar en la telenovela, luego interpreté a Bonita, de la agrupación Las Hechizadas y he intervenido en los tributos musicales que se le han hecho a esta artista.

¿Conoció a Sharon?

No. La veía en la TV y la escuchaba en la radio. Sé tanto de ella que siento que la conocí. Tuve que investigar su vida por el reality. Le debo mucho a Sharon porque por ella me conocen mucho más. Era la primera vez que actuaba en una telenovela. Ya había hecho microteatro (Muertos de amor) y obras de teatro en Portoviejo. Muero por hacer un musical. He hecho audiciones para otras producciones pero todavía no hay nada concreto. Si se da algo, alternaría el canto y la actuación. Canto desde los 6 años, es mi vida.

¿Qué fue lo más complicado de actuar?

Quizá enfrentar los comentarios de que era nueva, sin experiencia. Aunque la música y la actuación son mundos diferentes, existen rivalidades en ambos. Afectan esas críticas, creo que todos merecemos una oportunidad.

Cuando se lance como solista, ¿seguirá cantando música tropical?

Estoy tentada por el reguetón y la cumbia. Fusionar ambos, no es común. Pero también me encanta lo romántico, soy romántica a morir. En Kandela nos inclinamos por lo tropical. Hice una encuesta en las redes sociales y la mayoría me respondió que opte por la salsa o lo romántico. Pero este último creo que es para cierto tipo de público. Katty Elisa y su esposo, Roger Hit serán mis padrinos. Ya conversamos, llegamos a un acuerdo, recibo clases, me estoy preparando. Quiero que mi imagen sea más fresca y juvenil, usar más accesorios como gafas y pañuelos y ya no el cabello tan rubio. Prefiero el maquillaje natural.

Otra manabita la reemplaza en Kandela & Son...

En mi tierra hay mucho talento, pero no hay la vitrina para mostrarse. Wendy se llama la chica que ocupa mi lugar, me da gusto.

¿Qué aprendió de Loly Ochoa?

A ser perseverante, responsable y puntual, además a trabajar duro. Ella me apoyó con mis estudios de Economía en la Espol. Es una mujer trabajadora y luchadora.

¿Los musicales le atraen mucho?

Siempre he soñado con estar en un musical como Chicago. Mi amiga Nicole Rubira está en el que presenta Danzas Jazz. Nunca me entero cuando hacen las audiciones (risas).

¿Pidieron su mano?

Kevin es mi pareja. Vive en Nueva York y es mánager de aeropuertos. La semana pasada pidieron mi mano en una noche romántica y hermosa. Estamos muy felices. Aún no tenemos fecha de matrimonio, estamos planificando todo. No es celoso, ya que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Tiene otra forma de pensar. Le encanta escucharme cantar.

A los 6 años

Según Janan, su hermana Génesis era la artista de la casa. “Toda su niñez cantó en realities...cuando ensayaba, también yo quería hacerlo, pero mi mamá (Karina) me reprimía porque creía que era solo por molestar. Un día me escuchó y se dio cuenta que tenía buena voz. De ahí en adelante estuve en todos los compromisos familiares, escolares... Desde los 6 años me paro en diferentes escenarios y ante diferentes públicos. Conozco todo Manabí de esa manera”.